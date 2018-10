25. Oktober 2018, 22:17 Uhr Naturschutzbehörde legt Veto ein Windradpläne liegen auf Eis

Wespenbussard bringt Anlage im Sigmertshauser Holz zu Fall

Nun steht es fest: Das geplante Windrad, das die Dachauer Stadtwerke im Sigmertshauser Holz errichten wollten, wird nicht gebaut. Wie bereits im Juli abzusehen war, ist dem Projekt nun endgültig der Wespenbussard in die Quere gekommen. Dieser geschützte Raubvogel wurde bei der Vogelkartierung genau dort gesichtet, wo nördlich von Pellheim die Windkraftanlage gebaut werden sollte. Speziell auch Balzflüge und ein Vogelpaar wurden beobachtet, was darauf hindeuten könnte, dass der Vogel im Umfeld des Windradstandorts einen Horst baut und brütet. Die Vogelbewegungen seien dabei heuer anders als im vorigen Jahr so massiv gewesen, "dass wir nach Einschätzung der Unteren Naturschutzbehörde keine Genehmigung für das Windrad bekommen werden", erläuterte der technische Werkleiter Gerald Nübel den Stadträten in der Haushaltssitzung des Werkausschusses.

Die Einschätzung der Unteren Naturschutzbehörde konnte Nübel erst diese Woche in Erfahrung bringen. Nachdem ein Genehmigungsverfahren also aussichtslos erscheint, werden die Stadtwerke das Vorhaben vorläufig nicht weiter verfolgen. Allerdings ist das Vorhaben damit nicht eingestellt, sondern ruht. Denn neuartige technische Systeme könnten es in den kommenden Jahren ermöglichen, Windräder ohne Gefahr für geschützte Vögel zu betreiben. Nach derartigen "Vergrämungsanlagen", die Vögel von Windkraftstandorten abschrecken, erkundigte sich Thomas Kreß (Grüne). Tatsächlich gebe es momentan Tests, bestätigte Nübel. Aber auch für die Installation eines solchen Systems hier in Dachau sei aktuell keine Genehmigung von der Unteren Naturschutzbehörde zu erwarten. Sollte so eine technische Lösung aber Marktreife erlangen, könnte das Vorhaben "Windrad" wieder aus der Schublade geholt werden.