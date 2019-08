Die Gebietsbetreuung des Ampertals, das zu den Natura-2000-Gebieten zählt, stellt jeden Monat einen "echten Ureinwohner" dieser Naturlandschaft entlang der Amper vor. Im Monat August gilt die volle Aufmerksamkeit der Sumpfschrecke.

Mit bis zu vier Zentimetern Länge ist dieser Ampertaler einer der eher stattlichen Vertreter dieser Insektenwelt. Zudem ist er recht hübsch anzusehen mit seiner frischen grün-schwarzen Färbung, den roten Schenkeln und auffälligen schwarzen Knien. Besonders farbenprächtige Exemplare warten mit einem rötlich-purpurfarbenen Farbton auf. "Wenn man ihn jedoch zu Gesicht bekommen möchte, muss man wissen, wo man suchen muss", schreibt Gebietsbetreuer Sebastian Böhm.

Die Sumpfschrecke bewohnt, wie der Name schon vermuten lässt, eher feuchtere Lebensräume. Das sind an der Amper vor allem die wenigen verbliebenen Streu- und Feuchtwiesen. Dabei sind es gar nicht so sehr die erwachsenen Schrecken, welche die Feuchtigkeit lieben, sondern deren Eier. Diese werden von den Weibchen im Boden oder bodennah zwischen Gräsern abgelegt, wo sie dann Herbst und Winter überdauern. Da sie jedoch sehr empfindlich auf Austrocknung reagieren, muss zu diesen Jahreszeiten die Bodenfeuchte entsprechend hoch sein. Ist diese Voraussetzung erfüllt, steht aber der Entwicklung einer neuen Sumpfschrecken-Generation nichts im Wege. Die ausgewachsenen Insekten lassen sich ab Juli bis in den Herbst hinein beobachten, auffällig sind vor allem ihre charakteristischen "Knipslaute", die sie erzeugen, indem sie mit den kräftigen Hinterbeinen über ihre Flügel streichen.

Die Sumpfschrecke war ehemals eine der häufigsten heimischen Heuschrecken, doch mittlerweile findet man sie auf der Roten Liste der Heuschreckenarten Bayerns. "Die Gründe hierfür sind dieselben wie bei den meisten anderen gefährdeten Tieren und Pflanzen", so Böhm: Verlust ihres Lebensraumes, vor allem durch Trockenlegung, Nutzungsintensivierung und Zersiedelung sowie zunehmende Isolation der verbleibenden Populationen. Dabei könne diese farbenfrohe Heuschrecke jedoch durchaus neue Habitate erschließen, die sie dank ihrer Flügel auf dem Luftweg erreicht. Mit dem Erhalt seiner verbliebenen Refugien und der Schaffung neuer Biotope kann also auch diesem Ampertaler des Monats August geholfen werden.