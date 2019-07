2. Juli 2019, 22:06 Uhr Naturheilkunde Heilkraft des Bienengiftes

Bienen sammeln und produzieren zum Überleben neben Honig noch weitere Produkte wie Pollen, Bienengift oder Propolis. Diese erfüllen lebenswichtige Aufgaben im Bienenleben und haben außerdem großes Potenzial für die Naturheilkunde. Der Chemiker Thomas Gloger, Mitarbeiter des Api-Zentrum Ruhr, kommt am Sonntag, 7. Juli, um 10 Uhr in den Lehrbienenstand in der Riederstraße 14 nach Markt Indersdorf und wird die aus seiner Sicht wichtigsten Produkte beleuchten, die auf Stoffen basieren, welche Bienen herstellen. Die Anwendungen fangen bei Erkältungen, Husten oder Grippe an und reichen über Burnout, Schmerzen, Autoimmunerkrankungen bis hin zu unterstützender Behandlung bei Krebs.