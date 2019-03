3. März 2019, 21:39 Uhr Namen statt Nummern Auf den Spuren des Urgroßvaters

Der junge Niederländer Berend Katz stellt in der KZ-Gedenkstätte einen sehr persönlichen Film vor

Von Maximilian Kießl, Dachau

Der Sonderausstellungsraum in der KZ-Gedenkstätte Dachau, wo die Finissage der Ausstellung "Namen statt Nummern" stattfindet, ist bis auf den letzten Sitzplatz belegt. Ein niederländisch-deutsches Stimmengewirr erfüllt den Raum. Es beginnt erst abzuebben, als Andrea Riedle, stellvertretende Leiterin der Gedenkstätte, an das kleine Rednerpult tritt.

Die Reihe "Namen statt Nummern" widmete sich seit vergangenem April politischen Häftlingen aus den Niederlanden im Konzentrationslager Dachau. Riedles dankt in ihrer Eröffnungsrede vor allem den niederländischen Jugendlichen, die mit ihrem Engagement die Ausstellung erst zu dem gemacht hätten, was sie wurde. Mit ihren Berichten über die Schicksale der einzelnen Inhaftierten geben die Schüler den Häftlingen ihre Namen zurück und rücken die Einzelpersonen in den Vordergrund. Auch der Generalkonsul der Niederlande, Paul Ymkers, betont in seiner anschließenden Rede: "Die Schüler sorgen dafür, dass wir uns nicht wegducken können in der Masse." Er spricht von einem wichtigen Versuch, drei Generationen zu überbrücken, und vergangene Bilder wieder entstehen zu lassen.

Das ist auch das Anliegen von Berend Katz. Der Rotterdamer, hauptberuflich Grafikdesigner, ist der Filmautor des etwa einstündigen Dokumentarfilms "Die Reise von van Eijsden" von 2016. Katz ist der Urenkel des niederländischen Widerstandskämpfers Gommair van Eijsden. Über dessen Schicksal ist innerhalb der Familie nur sehr wenig bekannt, und so beschließt Katz sich auf die Spuren seines Urgroßvaters zu begeben. Zunächst beginnt er, in Archiven zu forschen. Doch das ist ihm nicht genug, er will "nicht nur wissen sondern auch spüren was damals passierte." Und so entsteht der Dokumentarfilm über Van Eijsdens Schicksal.

Es ist Berend Katz' erster Film, und die Darbietung bei der Finissage die erste Vorführung seines Werkes in ganz Deutschland. Die Zuschauer in Dachau verfolgen den Film wie gebannt bis zum Ende, was kein Wunder ist angesichts des fesselnden Themas und der besonderen Machart des Films. "Ziel des Films war es, so nah wie möglich an meinen Urgroßvater heranzukommen und zu fühlen wie es ihm damals erging", sagt Katz hinterher. Zu diesem Zweck benutzen er und sein Team dieselben Transportmittel wie Van Eijsden 70 Jahre zuvor.

Über die weiten Strecken, die sein Großvater von den Nazis mit dem Zug deportiert wurde, fährt der Urenkel ebenfalls mit dem Zug. Wo der Urgroßvater marschieren musste, geht Katz ebenfalls zu Fuß. Dadurch beschreibt der Film sehr anschaulich Etappe für Etappe die Route, die Van Eijsden nach seiner Verhaftung 1943 über mehrere Konzentrationslager in den Niederlanden, Deutschland und Frankreich zurücklegen musste. Darunter ist auch das Konzentrationslager Dachau, in welchem Van Eijsden 1945 an den Folgen von Zwangsarbeit und fehlender medizinischer Versorgung starb.

Man bekommt beim Sehen des Films beinahe den Eindruck, selbst hautnah mit dabei gewesen zu sein. Verstärkt wird dieses Gefühl durch zahlreiche Details aus den Briefen Van Eijsdens an seine Familie und die Erzählungen der beiden damaligen Mitgefangenen und Zeitzeugen Ernst Sillem und Jan de Vaal. Auch wenn die Existenz der zahlreichen Konzentrationslager und die furchtbaren Ereignisse im Verlauf des Holocausts heutzutage allgemein bekannt sind, so wirkt es dennoch besonders für die jungen Generationen, die so weit von all dem entfernt sind, schrecklich surreal das Einzelschicksal eines Inhaftierten nachzuverfolgen und kennenzulernen. Ein so konkreter Einblick in das düsterste Kapitel der deutschen Geschichte, wie ihn der Dokumentarfilm "Die Reise von Van Eijsden" bietet, verdeutlicht auch den Wert der heutigen Bundesrepublik und des heutigen Europas. Der Filmautor betont nach der Vorführung noch einmal, dass der Holocaust schier unfassbare Dimensionen hatte und sich Einzelpersonen darin schlicht verlieren würden. Genau deshalb sei es so wichtig immer wieder Namen und einzelne Schicksale hervorzuheben. Auf die abschließende Frage, ob er sich weitere Filmprojekte vorstellen könne, reagiert Berend Katz etwas unentschlossen. Es müsse sich eben etwas ergeben. Genug Material dafür ist zumindest vorhanden, über die Zeitzeugen Ernst Sillem und Jan de Vaal etwa gibt es mit Sicherheit noch einiges zu erzählen.