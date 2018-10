22. Oktober 2018, 21:53 Uhr Nahversorgung in Haimhausen Discounter oder Supermarkt

Spätestens im November will die Gemeinde Haimhausen entscheiden, welche Art von Lebensmittelgeschäft sich im Ort niederlassen soll. Auf einer Klausurtagung werden die Kommunalpolitiker auch den Standort debattieren

Von Rudi Kanamüller, Haimhausen

Spätestens im November muss der Haimhauser Gemeinderat einen Entschluss fassen: Soll sich ein Discounter oder ein Vollsortimenter im Ort niederlassen? Diesen Zeitplan verfolgt jedenfalls Bürgermeister Peter Felbermeier. Demnächst treffen sich die Gemeinderäte noch zu einer Klausurtagung. Dabei wird das Thema ganz oben auf der Tagesordnung stehen.

"Wir sind ganz aktiv dabei", versicherte Bürgermeister Felbermeier in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Doch er stellte auch klar, dass man nur nach Rücksprache mit den Grundeigentümern mit möglichen Standortalternativen an die Öffentlichkeit gehe. So habe die Gemeinde das auch mit dem Areal am Kramer Kreuz gehandhabt.

Unterdessen laufen im Hintergrund intensive Gespräche der Gemeindeverwaltung mit potenziellen Betreibern. So habe die Verwaltung bereits die ersten Sondierungsgespräche mit Vertretern von Aldi-Süd, Norma und Penny geführt. Weitere Gespräche mit Vertretern von Lidl, Rewe und Edeka stünden noch an, sagte Felbermeier. Die Gespräche mit den Vertretern der Lebensmittelbranche hätten gezeigt, dass die verfügbaren Flächen im Ortszentrum, im jetzigen Nahkauf zum Beispiel, nicht ausreichten. "Die stellen sich rund die doppelte Fläche vor", hat der Bürgermeister herausgefunden. Felbermeier nannte dabei Größenordnungen von 500 Quadratmetern bis zu einem Hektar.

Bemängelt worden sei vor allem die Parkplatzsituation in der Ortsmitte. Dort seien die Stellplätze weder in ausreichender Zahl vorhanden noch seien diese ohne Probleme zu erreichen. Ein weiterer großer Mangel sei die fehlende Barrierefreiheit.

Die Gemeinde habe nun von allen Interessenten für den "weiteren Entscheidungsprozess Realisierungskonzepte sowie Standortpräferenz angefordert". Im Fokus steht nun ein Gelände am Kramer Kreuz. Hier fordert die Gemeinde von den Interessenten eine "architektonisch ansprechende Konzeption gegebenenfalls in Form eines Multifunktionsbaus, zumal es sich hier um den Ortseingang von Haimhausen" handle. Nicht angetastet werden dürfe dabei die 2017 neu gepflanzte Lindenallee.

Sollte der Markt dort realisiert werden, drängt die Gemeinde, dass er über die Münchner Straße angeschlossen wird. Felbermeier machte keinen Hehl daraus, dass sich eine Situierung der erforderlichen Stellplätze innerhalb des Gebäudes, in Form einer Tiefgarage, schon jetzt als schwierig erweise. Dies würde von den Kunden, die vorwiegend Autokäufer seien, nicht akzeptiert werden, argumentierten die Vertreter der Lebensmittelketten. Dies führe nach Ansicht der Lebensmittelketten eher dazu, dass die Kunden "den nächstbesten Standort mit dem gewünschten Umfeld", sprich geschäftsnahen und schnell erreichbaren Parkplätzen, ansteuerten. Grundsätzlich aber, so Felbermeier, hielten die möglichen Investoren das Kramer Kreuz für "einen tollen Standort".

Bei den bisherigen Gesprächen hätten sich die potenziellen Investoren nicht abgeneigt gezeigt, dass zur Erzeugung von Synergien ein Discounter mit einem Drogeriemarkt kombiniert werden könnte beziehungsweise sollte. Außerdem, so die Meinung der Lebensmittelexperten, könnte Haimhausen mit seiner eigenen Bevölkerung sowohl einen "Vollsortimenter" als auch einen Discounter vertragen. Sobald die einzelnen Konzepte der möglichen Investoren vorlägen, soll der Gemeinderat informiert werden.

Armgard Körner (Grüne) stellte die Frage, was nun mit dem Nahkauf passiere? Bürgermeister Felbermeier informierte, dass auch der Eigentümer des Gebäudes in dem der Nahkauf untergebracht ist, nicht untätig sei und ein eigenes Konzept entwickelt habe. Sondiert wird sowohl die Möglichkeit dort einen Bio-Markt oder ein Café unterzubringen.

CSU-Fraktionssprecher Thomas Mittermair mahnte zur Vorsicht. "Wir sollten schauen, dass die Option möglicher Verbrauchermarkt am Kramer Kreuz und Biomarkt im jetzigen Nahkauf sich vom Sortiment her nicht in die Quere kommen", gab er zu bedenken.