Stadt beteiligt sich an Umbaukosten für den neuen Vorplatz des geplanten Lebensmittelladens an der Augsburger Straße

Restaurants, Bars, Cafés, Bäckereien - die Dachauer Altstadt hat viel zu bieten. Was allerdings seit Jahren fehlt im Zentrum einer Stadt mit fast 47 000 Einwohnern ist: ein Supermarkt. Das Franziskuswerk hat 2016 seinen Lebensmittelladen am Widerstandsplatz geschlossen. Seitdem gibt es keinen Nahversorger mehr in der Altstadt. Doch in absehbarer Zukunft könnte mitten in Dachau wieder ein Supermarkt eröffnen.

Die Scherm KG plant im Untergeschoss des ehemaligen Kaufhauses Hörhammer einen solchen anzusiedeln. Der Standort an der Augsburger Straße wäre dafür optimal. Allerdings: Der Zugang zum Kellergeschoss ist es nicht, er ist zu duster, zu unauffällig, zu schlecht zu erreichen. Derzeit lagern dort wegen des Umbaus des Gebäudes vor allem Baugerüste und ein Baukran. Diesen Bereich wollen die Eigentümer verschönern, die seit 2016 im Besitz des Kaufhauses sind. Und auch im Rathaus ist das Interesse groß an einem Supermarkt in der Altstadt. Deshalb will die Stadt den Eigentümern bei der Gestaltung des Zugangsbereich zum möglichen Lebensmittelladen entgegen kommen und sich finanziell beteiligen. Die Stadt würde demnach die Hälfte der Bau- und Planungskosten übernehmen, wobei der öffentliche Zuschuss höchstens 100 000 Euro betragen soll. Einen entsprechenden Beschluss hatte der Umwelt- und Verkehrsausschuss 2018 gefasst. Als Gesamtinvestitionsvolumen war man von 300 000 Euro ausgegangen.

Nun haben sich die Mitglieder des Umwelt- und Verkehrsausschusses mit den zwei möglichen Varianten einer Gestaltung des Platzes und deren Kosten beschäftigt. Die Stadträte sprachen sich dabei einstimmig für das kostengünstigere Modell aus, das als Zugang eine offene Stufenanlage in Naturstein vorsieht. Beide Varianten würden sich nicht viel nehmen, sagte Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD). Thomas Kreß (Grüne) meinte, die offene Stufenanlage sei ohnehin "gefälliger". Und auch Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU) plädierte aus städtebaulicher Sicht und vor dem Hintergrund der Haushaltslage für das günstigere Modell. Laut Verwaltung zeigten sich auch die Eigentümer offen für diese Version. Ein Architektenbüro hat dazu eine Kostenschätzung erstellt, welche das Stadtbauamt nochmals geprüft hat. Das Ergebnis: Die geschätzten Kosten kratzen mit 294 472 Euro an den 300 000 Euro, die man vor zwei Jahren als Investitionsvolumen eigentlich angenommen hatte.

Vor diesem Hintergrund entbrannte im Ausschuss eine Debatte. Die CSU-Fraktion beantragte, dass die Stadt zwar den Zuschuss bis 100 000 Euro gewähren sollte. Sollte der Kostenvoranschlag für das Projekts allerdings die angenommen 300 000 Euro überschreiten, würden die Christsozialen das Thema gerne noch einmal im Ausschuss beraten. "Man sollte dann noch einmal darüber sprechen", sagte Schmidt-Podolsky.

Das aber lehnte eine Mehrheit im Ausschuss von neun zu sechs Stimmen ab und plädierte dafür: Die 100 000 Euro Zuschuss sollten nicht überschritten werden, egal wie hoch die Baukosten tatsächlich ausfallen werden. Oberbürgermeister Hartmann sagte: "100 000 Euro sind ein Batzen Geld. Wir müssen als Stadt eine klare Haltung zeigen." Andernfalls mache man sich erpressbar. So sah das auch Volker C. Koch (SPD). "Wir haben alle ein Interesse an einem Lebensmittelladen in der Altstadt", sagte er. Gleichwohl handele es sich um eine "private Baumaßnahme", welche ein Gebäude aufwerte. Und Thomas Kreß (Grüne) meinte, so habe der Bauherr Druck, kostengünstig zu arbeiten.