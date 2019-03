20. März 2019, 22:05 Uhr Nahverkehr MVV erstellt Studie zu neuem Parkdeck

Erst 2013 wurde der Parkplatz am Hebertshausener S-Bahnhof erweitert, 205 Stellplätze stehen Zugreisenden dort seitdem zur Verfügung. Immer noch viel zu wenig. Parkplatz und angrenzende Grünstreifen "werden zugeparkt", erklärte Bürgermeister Richard Reischl (CSU) im Gemeinderat. Im Rathaus gibt es daher Überlegungen für eine erneute Aufstockung der Kapazitäten. Doch wie? Die angrenzenden Grundstücke sind in Privatbesitz, auch sinke die Akzeptanz, je weiter die Entfernung vom Stellplatz zum Bahnsteig ist. Deshalb erstellt nun der MVV für Hebertshausen eine Studie und untersucht, wie 100 weitere Stellplätze in einem mehrgeschossigen Parkdeck geschaffen werden könnten. Auf Grundlage dieser Expertise soll der Gemeinderat dann entscheiden, informierte Rathauschef Reischl jetzt das Gremium.