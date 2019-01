23. Januar 2019, 21:59 Uhr Nahverkehr Mehr Busfahrten ins Gewerbegebiet Gada

Die Fahrzeiten der Buslinie 736 vom Bahnhof Dachau ins Gewerbegebiet Gada mit dem Endhalt in Olching am S-Bahnhof werden ausgedehnt. Die neuen Fahrzeiten gelten bereits von Freitag, 1. Februar, an und dann an Werktagen von Montag bis Freitag. Es kommen zwei Fahrten morgens und abends dazu. Neu ist die Abfahrt um 8.48 Uhr ab Dachau Bahnhof nach Bergkirchen Gada West. Von Bergkirchen Gada West fährt zusätzlich ein Bus um 8.27 Uhr zum Dachauer Bahnhof. Abends gibt es eine weitere Fahrt ab Dachau Bahnhof um 22.42 Uhr und umgekehrt von Gada West nach Dachau Bahnhof um 22.57 Uhr. Diese Fahrplanausweitung wurde in enger Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis Dachau und der Gemeinde Bergkirchen und dem MVV Münchner Verkehrs- und Tarifverbund MVV erarbeitet, das teilt das Landratsamt mit.