16. Januar 2019 Busse ins Gewerbegebiet Bergkirchen Gada

Das bewährte Anrufsammeltaxi Bergkirchen Mobil wurde zum Jahreswechsel eingestellt. Damit die Bürger auch künftig vom Fleck kommen in Zeiten, zu denen kein Linienbus fährt, können sie sich telefonisch unter der Bergkirchen-Mobil-Nummer 08131/56 97 97 ein Taxi bestellen. Für alle, die in einem Bergkirchner Betrieb arbeiten, gibt es eine neue Alternative: Von Montag bis Freitag fährt ein Reisebus im festen Stundentakt um 7.45, 8.45 und 9.45 Uhr vom Dachauer Bahnhof zu den Gewerbegebieten Günding, Feldgeding und Bergkirchen Gada und zurück. Abends verkehrt die Linie um 17, 18 und 19 Uhr von Bergkirchen Gada über Feldgeding und Günding zum Bahnhof Dachau und zurück. Weil in einigen Betrieben auch Samstag, Sonntag und an Feiertagen gearbeitet wird, gibt es den neuen Shuttle-Service per Reisebus auch an diesen Tagen. Dann verkehrt der Bus dem Bedarf der Beschäftigten entsprechend vom Bahnhof Dachau über das Gewerbegebiet Gada auch zum Bahnhof Esting und zurück. Die neuen Fahrtzeiten ab Dachau sind 5.15, 6.15 und 6.45 Uhr, mittags 13.15, 14.15 und 14.45 Uhr und abends 21.15, 22.15 und 22.45 Uhr.