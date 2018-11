5. November 2018, 22:13 Uhr Närrische Zeit Verliebt in das Ballkleid

Prinzenpaare des Olympia-Faschings-Clubs starten in die Saison

Von Petra Neumaier, Karlsfeld

Das Ballkleid! Wer Lea-Marie Thorenz fragt, warum sie Prinzessin des Olympia-Faschings-Clubs werden wollte und worauf sie sich besonders freut, dann nennt sie dieses Kleid. "So eins wollte ich schon immer mal tragen", schwärmt die kecke Neunjährige, die ihr Gewand zusammen mit der Schneiderin gestalten durfte. Noch darf sie es aber nicht zeigen. Noch darf sie die Details nicht verraten. Jetzt, nach der Proklamation am Samstagabend, ist sie ohnehin erst einmal glücklich, nach Monaten der Verschwiegenheit endlich ihren Freundinnen sagen zu dürfen: "Ich bin Prinzessin."

Natürlich ist die blonde Dachauerin aus der Klasse 3d der Grundschule Ost nicht alleine. Neben ihr steht Prinz David. Vor einigen Monaten hatte er bei ihr an der Haustür geklingelt um ihr einen Antrag zu machen. Einen, bei dem der Achtjährige nonchalant und galant vor dem Mädchen auf die Knie ging und fragte, ob sie seine Prinzessin werden möchte. Lea-Marie, die gerne shoppen geht und tanzt, schaut verlegen. Sie kennt David seit ihrer Einschulung. Und oft hatte sie ihm vom Faschingsverein und dem Tanzen vorgeschwärmt. Für David Kott, der lieber joggt, Fußball und Baseball spielt und Rad fährt, war das zunächst wenig verlockend. Bis die Freundin erzählte, dass es bei den Veranstaltungen vor allem für das Prinzenpaar "gaaaanz viele Süßigkeiten" gibt. Schon war er dabei.

Das Tanzen macht ihm aber jetzt auch "voll Spaß", sagt der aufgeweckte Junge und strahlt aus seinen dunklen Augen. Zumal noch einige andere Jungen in der Garde tanzen und er hier neue Freunde gefunden hat. Seine Aufregung vor dem ersten Auftritt bekämpfte David mit selbst verabreichten "Watschn" - etwas ungewöhnlich, aber es hat geklappt. Professionell steht er am Abend der Proklamation vor dem Publikum, das Mikrofon in der einen und seine hübsche Prinzessin im rosa Dirndl an der anderen Hand. Auch sie meistert ihre Ansprache fehlerfrei und das Pärchen ist so zuckersüß, dass es bei den rund 30 kommenden Auftritten in der Saison sicher alle Herzen erobert wird.

Gelingen wird das ebenfalls dem großen Prinzenpaar des OFC - allein mit ihrem Charme und ihrer Natürlichkeit. Sabrina und Florian Bauer sind sogar seit diesem Sommer nicht nur ein Prinzenpaar, sondern auch ein Ehepaar. Die Personalsachbearbeiterin hat ihren "Prinzen" vor zehn Jahren in dem gemeinsamen Ausbildungsbetrieb kennengelernt. Und auch bei Sabrina Bauer, die seit drei Jahren in der Garde tanzt, war das Prinzessinnenkleid Motivator Nummer 1. Schon im vergangenen Jahr versuchte sie ihren Verlobten zu überreden, mit ihr den Fasching anzuführen. Aber erst, als sie androhte, sich einen anderen Prinzen zu suchen, gab er nach und trat in die Garde ein. Auf die Faschingssaison freut er sich jetzt genauso wie seine Frau. "Und weil sie länger als im vergangenen Jahr ist, wird die Saison sicher auch entspannter", prognostiziert Präsident Manuel Nagel. Doch zunächst steht die Inthronisation am 12. Januar im Bürgerhaussaal auf dem Programm.