Es ist eng, doch die Harfe passt in den Fahrstuhl. Riesig wirkt sie im Vergleich zu dem schmalen Musiker, der sie hineinschiebt. Und sowieso ist hier alles riesig in der Hochschule für Musik und Theater: die Marmortreppe, die hohen Decken, die wertvollen Instrumente. Dazwischen laufen viele kleine, aufgeregte Menschen umher, begleitet von größeren, die meist noch viel aufgeregter sind. In der Hochschule fand am vergangenen Wochenende der Regionalwettbewerb von "Jugend musiziert" statt. Etwa 550 Teilnehmer aus München und den umliegenden Landkreisen hatten sich in diesem Jahr für den Regionalentscheid angemeldet, das sind rund zweihundert mehr als im Jahr zuvor. Da der Andrang so groß war, hat man noch einen zweiten Standort ausgewählt; parallel finden auch noch Auftritte in der städtischen Sing- und Musikschule statt.

Das liegt vor allem daran, dass sich viele junge Klavierspieler in diesem Jahr meldeten, für diese musste eine zweite Jury eingesetzt werden. Allein aus dem Landkreis Dachau waren es zwölf von insgesamt fünfzehn Jungmusikern, die an diesem Wochenende ihr Talent am Klavier beweisen wollten. Einer von ihnen, Leo Zhuo aus Karlsfeld, qualifizierte sich dabei sogar für den Landeswettbewerb, der im April in Regensburg stattfinden wird.

Einen ersten Platz, und damit mindestens 23 der möglichen 25 Punkte, erreichte auch der siebenjährige Leon Gonnemann. Allerdings ist es erst ab dem Jahrgang 2010/11 möglich, sich für den Landesentscheid zu qualifizieren, er muss also noch ein paar Jahre warten. Obwohl er einer der Jüngsten an diesem Wochenende ist, zeigt sich der Dachauer besonders professionell: Vor seinem Auftritt stellt er sich in Hemd und dunkelblauem Pullunder vor das Publikum, verneigt sich mit einer gekonnten Bewegung. Ob er auswendig spiele, fragt ihn ein Jury-Mitglied. Da zuckt der junge Pianist nur mit den Schultern - ob mit oder ohne Noten, das scheint kein Problem zu sein. Seit er vier ist, spielt Leon Klavier. Nun setzt er sich unbekümmert an den Flügel und legt los, ohne Zögern bewegen sich seine Finger über die Tasten, der Blick konzentriert, seine Bewegungen spüren dem Rhythmus nach. Wie oft er übe, das wisse er nicht so genau, erzählt der junge Dachauer nach seinem Auftritt, mal habe er eben mehr Lust und mal weniger. Als seine Eltern vorschlagen, nach Hause zu fahren, protestiert er: "Ich würde gerne noch ein bisschen bleiben und zuhören." Die gesamte Veranstaltung ist öffentlich, alle Interessierten können sich in einen der verschiedenen Säle setzen und den Klängen lauschen - mit Klavier, Harfe, Gesang, Streichern, Holz- und Blechbläsern ist ein breites Programm geboten.

Detailansicht öffnen Leon Gonnermann übt vor seinem Vorspiel beim Wettbewerb "Jugend musiziert", wie das echte Profis eben machen. Der Pianist aus Dachau kann die Jury überzeugen und erhält einen ersten Preis. Zum Landeswettbewerb darf er noch nicht, dafür ist er zu jung. (Foto: Sebastian Gabriel)

Ein paar Meter weiter läuft die 13-jährige Anna Freytag vor dem Chorraum auf und ab. In wenigen Minuten möchte sie dem Publikum und insbesondere der Jury ihr Talent als Sopranistin beweisen. Die Schülerin aus Garching singt viermal in der Woche im Kinderchor der Bayerischen Staatsoper, einmal in der Woche hat sie zusätzlichen Gesangsunterricht. "Ich möchte unbedingt Sängerin werden", sagt sie. Deswegen spiele sie auch noch Klavier und Geige, denn zwei Instrumente zu beherrschen, sei Voraussetzung für das Gesangsstudium. Dass sie nun auf und abläuft, dabei möglichst nicht redet, ist ihre Art, um sich zu beruhigen, die Nervosität auszugleichen, gleichmäßig zu atmen. Sobald sie dann auf der kleinen Bühne im Chorsaal steht, ist die Nervosität zwar trotzdem da, doch zum Glück erklingen dann die ersten Takte auf dem Klavier - Robert Schumanns "Marienwürmchen" - , die Spannung fällt ab, und ihre Stimme füllt den Raum.

Vor ihrer Wertung haben die jungen Musiker Zeit, sich einzuspielen und auf den rund zehnminütigen Auftritt vorzubereiten. Auf dem Flur, der direkt an den großen Klaviersaal anschließt, klingt dabei ständiges Klimpern aus den Einspielräumen. Hinter einer dieser Türen sitzt Greta Hillebrenner auf einem Klavierhocker, die Füße der Achtjährigen baumeln weit über dem Boden, die Pedale kann sie noch nicht nutzen. Seit rund einem Jahr spielt sie Klavier, zusätzlich noch Geige, und übt jeden Tag. Große Augen, ein schüchternes Lächeln. Ein bisschen aufgeregt sei sie schon, sagt sie mit zarter Stimme. Umso eindrücklicher wird es sein, als sie eine halbe Stunde später dem Flügel in dem Wertungssaal nebenan die tiefen, dunklen Töne entlockt, dann wieder einige schnelle hohe Abfolgen, und all das mit einer Leichtigkeit, die sogar der durchgängig streng blickenden Prüferin ein Lächeln entlockt. Als sie anschließend auf den Gang tritt, wird sie von ihrer Familie stolz in die Mitte genommen und für ihren Auftritt gelobt.

Detailansicht öffnen Im Treppenhaus der Hochschule für Musik und Theater in München herrscht am Tag des Wettbewerbs ein permanentes Kommen und Gehen. (Foto: Sebastian Gabriel)

Es sind Momente auf den Fluren und vor allem auf der großen Marmortreppe, die als Erinnerungen an diesen Tag festgehalten werden: Fotos mit der ganzen Familie, stolze Eltern, posierende Kinder. Manche von ihnen sehen dabei selbst aus wie kleine Erwachsene; da stehen Grundschulkinder im Cocktailkleid, im Hemd, mit weißer Fellstola über den Schultern. In den Musiksälen müssen die Handys jedoch ausgeschaltet sein. Keine Fotos, keine Tonaufnahmen von diesem Moment, für den sie hierhergekommen sind. Die ganze Aufmerksamkeit liegt dann auf den jungen Musikern, die Familie sitzt im Publikum. Sobald das eigene Kind anfängt zu spielen, setzt in den meisten Fällen plötzlich diese eine Bewegung bei den Eltern ein: das Kopfnicken. Bei manchen kaum merklich, ein sanftes Auf und Ab bei jedem Ton, bei anderen ganz deutlich, und sobald die Jungmusiker einen Blick in das Publikum werfen, werden Daumen hochgestreckt oder ein Klatschen angedeutet. Den hörbaren Applaus gibt es erst, sobald ein Musiker alle seine Stücke gespielt hat. So auch bei Jungpianist Leon, der nach seinem letzten Stück aufsteht, sich vor das Publikum stellt, sich noch einmal gekonnt verneigt wie einer von den ganz Großen.

Für den Landeswettbewerb qualifiziert haben sich aus dem Landkreis Dachau: Leo Zuo aus Karlsfeld mit einem ersten Platz am Klavier und in der Kategorie Streicher-Ensemble Samuel Voiler aus Erdweg (Viola), der auch bei früheren Wettbewerben schon dabei war, sowie Elise Brunner aus Schwabhausen (Violine) mit einem ersten Platz. Einen ersten Platz erhielten außerdem: Leon Gonnemann (Klavier), Mavie Hörmann (Klavier), Sophia Hillreiner (Klavier), Konstantin Ivanov (Klavier), Alexander Lakatár (Klavier), Leopold Pfister (Violine), Kian Shokri (Klavier) und Zoe Zhang (Klavier).