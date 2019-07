31. Juli 2019, 22:00 Uhr Nachwuchstalent in Dachau Blumen, Speck und Kreide

Umweltprojekt Biopoly feiert mit einer Kunstausstellung Jubiläum

Urbanes Gärtnern, Biodiversität, aber auch Umweltbewusstsein im Alltag gehören zu den zentralen Themen des Umweltprojekts Biopoly, das die Dachauer Diplombiologin Ingeborg Hamzehi 1994 ins Leben gerufen hat. Die Leiterin der örtlichen Volkshochschule, Carmen Schmid, war schnell als Mitstreiterin gewonnen, und so fand die Idee für Biopoly als Umweltbildungsprogramm in Theorie, Praxis und Spiel auch Eingang ins Dachauer VHS-Programm. Vor wenigen Tagen wurde nun das 25-jährige Bestehen von "Biopoly - Mensch und Umwelt" gebührend gefeiert, begleitet von einer Kunstausstellung im Wasserturm. Unter dem Titel "Ars Natura" konnte jeder, der Lust hatte, unter Anleitung von Dachauer Künstlern, von der Natur inspirierte Werke erschaffen. Unterm Dach konnte man dazu zahlreiche detailliert ausgearbeitete Zeichnungen bewundern, die Kinder von Pflanzen und Tieren angefertigt hatten.

Auch erwachsene Künstler steuerten Arbeiten bei: Cornelia Seuß setzte eine Glückssau ins Profil, der es, anders als vielen ihrer Artgenossen,offensichtlich saugut geht. Ästhetisch, aber doch wissenschaftlich näherte sich Beate Maatsch ihrem Gegenstand, nämlich mit mikroskopischen Aufnahmen, die die filigrane Schönheit des Blütenstempels einer Taubnessel ebenso in den Blick rücken wie die Struktur eines Stücks Gewürzschokolade. Edeltraud Luftensteiner experimentierte mit kräftigen Farben und organischen Formen und Oberflächenstrukturen.

Besonders beachtlich in dem kreativen Panoptikum sind die Werke des erst 20 Jahre alten Künstlers Matin Heideri. Als 16-Jähriger kam er alleine aus Afghanistan nach Deutschland. Seinen Betreuern fiel er bald durch seine akkuraten Zeichnungen Münchner Bauwerke auf. Inzwischen arbeitet der junge Künstler nicht nur mit Bleistift, sondern auch mit Kreide und Öl. Auch zwei kunstvolle Skulpturen aus Ytong-Stein - ein Mann und eine Frau in traditioneller afghanischer Tracht - dokumentieren sein Talent. Bei den Fortschritten, die er in der kurzen Zeitspanne gemacht hat, darf man sich sicher sein, dass man von diesem Nachwuchskünstler noch einiges zu sehen bekommen wird. Besonders stark: das Portrait eines Cellisten, bei dem alle Formen in harmonische Schwingungen geraten. "Wenn ich Musik höre, bin ich glücklich", sagt Heideri. Im Einklang mit seiner Umwelt zu leben - schöner kann man das eigentlich kaum in ein Bild fassen.