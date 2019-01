28. Januar 2019, 21:47 Uhr Nachruf Trauer um Heribert Widmann

Haimhausen trauert um seinen ehemaligen Gemeinderat Heribert Widmann, der am 22. Januar im Alter von 70 Jahren plötzlich gestoben ist. Widmann gehörte dem Gremium von 1978 bis 2008 als Mitglied der SPD-Fraktion an. Einen Namen hat sich das "Haimhauser Urgestein" vor allem wegen seines herausragenden sozialen Engagements gemacht. So war Widmann, der ehemalige Leiter der Haimhauser Postfiliale, als Sozialreferent nicht nur erster Ansprechpartner der Gemeinde in sozialen Fragen, sondern auch im Vergabeausschuss beim Verein Miteinander-Füreinander. Daneben war er in zahlreichenörtlichen Vereinen aktiv. Noch wenige Tage vor seinem Tod konnte Widmann ein Jubiläum feiern, das nur wenigen vergönnt ist: Am Neujahrstag 2019 blickte er auf 50 Jahre Mitgliedschaft in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands zurück. Willy Brandt war noch Außenminister der großen Koalition in Bonn, als Heribert Widmann am 1. Januar 1969 in die Partei eintrat. SPD-Gemeinderat Ludwig Meier sagt: "Er war halt noch einer der alten, aufrechten Sozialdemokraten." Für sein soziales Engagement wurde Heribert Widmann bereits 1998 mit der Dankesurkunde des Landkreises Dachau geehrt.