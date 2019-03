5. März 2019, 21:40 Uhr Nachruf Streitbarer Historiker

Jürgen Zarusky hat die Vergangenheitspolitik nicht nur in Dachau geprägt. Jetzt ist er gestorben

Von Walter Gierlich, Dachau

Ein Treffen mit Jürgen Zarusky zu vereinbaren war nicht einfach, sein Terminkalender war immer übervoll. Vorträge, Podiumsdiskussionen, Tagungen und Konferenzen, oft in Russland - stets eilte der in Dachau lebende Historiker von Veranstaltung zu Veranstaltung. Nun ist die hektische Betriebsamkeit zu einem plötzlichen, tragischen Ende gekommen. Im Alter von nur 60 Jahren ist Zarusky am Montag nach einer kurzen, schweren Krankheit gestorben. Er hat die wissenschaftliche Erforschung des KZ Dachau und das Gedenken an dessen Opfer in besonderem Maße geprägt.

Zu Beginn der Achtzigerjahre hatte Zarusky an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München ein Studium der Geschichte, Germanistik und Sozialkunde begonnen, das er 1987 mit dem ersten Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien abschloss. Nebenbei arbeitete er von 1984 an als freier Journalist für die Dachauer Landkreisausgabe der Süddeutschen Zeitung, und lernte zugleich in einem vier Semester dauernden Intensivkurs Russisch. In Dachau stritt man damals erbittert über eine internationale Jugendbegegnungsstätte, die vor allem von der CSU massiv abgelehnt wurde. Zarusky schloss sich den Kämpfern für die Einrichtung an, wurde Mitglied im Förderverein und in dessen Vorstand gewählt. Dachau zu einem Gedenk- und Erinnerungsort zu machen, das sollte ihn fortan an seinem Wohnort beschäftigen. Er entwickelte sich zu einem Experten für die Geschichte des Konzentrationslagers und engagierte sich für die Neugestaltung der Ausstellung in der KZ-Gedenkstätte.

1988 entschied er sich für ein Promotionsstudium für Neue und Neueste Geschichte, das er 1990 mit einer Doktorarbeit über "Die deutschen Sozialdemokraten und das sowjetische Modell 1917-1933" erfolgreich beendete. Durch diese intensive Beschäftigung mit der Sowjetunion fand er als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Münchner Instituts für Zeitgeschichte (IfZ), dem er seit 1990 angehörte, neben der Geschichte des Nationalsozialismus zu einem seiner späteren Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte: dem Stalinismus und den deutsch-sowjetischen Beziehungen. Er wurde Mitglied der deutsch-russischen Historikerkommission und Redakteur von deren Mitteilungen. So war es nur folgerichtig, dass er im Oktober 2018 die wissenschaftliche Leitung des 18. Dachauer Symposiums zur Zeitgeschichte übernahm, bei dem es zwei Tage lang um den Vernichtungskrieg der deutschen Wehrmacht gegen die Sowjetunion ging. Referenten aus Deutschland, Russland und der Ukraine referierten im Max-Mannheimer-Studienzentrum über Geschichte und Erinnerung im Licht neuerer Forschungen. Als Chefredakteur der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, des wohl bedeutendsten zeitgeschichtlichen Periodikums in Deutschland, hat sich Jürgen Zarusky zudem weit über die Historikerzunft hinaus einen Namen gemacht.

In Dachau war Zarusky auch als Mitglied der Combo Vacilón bekannt, die lateinamerikanisch angehauchte Blues- und Jazzmusik etwa bei Benefizkonzerten spielten. Die Musiker unterstützten so die Finanzierung der Einladungen von Zeitzeugen nach Dachau.

Im Gedenken an Band-Mitglied Hermann Ehrlich, der 2011 einem Krebsleiden erlag, initiierte Zarusky zusammen mit Ehrlichs Witwe Margot den Hermann-Ehrlich-Preis, den das Bündnis für Dachau seit 2012 verleiht. Im vergangenen November moderierte Zarusky bei der Preisverleihung eine Podiumsdiskussion, in der es um gute Krankenpflege und Palliativmedizin ging. Nun ist er am selben Ort wie seinerzeit sein Freund Hermann Ehrlich gestorben, im Johannes-Hospiz der Barmherzigen Brüder in Nymphenburg.