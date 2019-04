11. April 2019, 21:52 Uhr Nachruf Röhrmoos trauert um Florian Sedlmair

Von Thomas Radlmaier , Röhrmoos

Was sagt man über eine Tragödie, für die es eigentlich keine Worte gibt? Bürgermeister Dieter Kugler (CSU) weint fast, als er am Mittwoch um 19.30 Uhr die Versammlung des Röhrmooser Gemeinderates eröffnet. Das heute sei eine "außergewöhnliche Sitzung", sagt Kugler, seine Stimme zittert. Flächennutzungsplanänderung, Feuerwehrbedarfsplan oder ein Antrag des Bauernverbandes - all diese Dinge, mit denen sich ein Gemeinderat normalerweise befasst, werden an diesem Abend zur Nebensache. Denn einer fehlt in den Reihen des Rathausgremiums. Der Stuhl von Florian Sedlmair bleibt leer. Stattdessen steht an seinem Platz ein Bild des CSU-Gemeinderates. Davor flackert eine Kerze. Florian Sedlmair ist in der Nacht auf Montag im Alter von 40 Jahren gestorben. Sein überraschender Tod versetzt den ganzen Gemeinderat in tiefe Trauer. Sedlmair hinterlässt eine Frau und zwei Söhne, vier und sechs Jahre alt. "Unsere Gedanken sind bei ihnen", sagt Kugler.

Sedlmair saß seit 2014 im Gemeinderat. Der Realschullehrer aus Biberbach war Jugendbeauftragter der Kommune und stellvertretender Ortsvorsitzender der CSU. Zudem engagierte er sich ehrenamtlich unter anderem bei der Feuerwehr in Biberbach, die er viele Jahre als Kommandant anführte. Bei Landtags-, Bundestags- oder Kommunalwahlen half er mit, die Stimmen auszuzählen. Auch für die anstehende Europawahl hatte er sich gemeldet. Seine Frau habe sich bei der Gemeinde gemeldet und gesagt, dass man sich einen anderen Wahlhelfer suchen müsse, sagt Geschäftsleiter Erwin Zelenka. Allein daran sehe man, wie "korrekt und pflichtbewusst" die ganze Familie sei. Sedlmair sei einer gewesen, "wenn du ihn gebraucht hast, dann war er da".

In der Gemeinderatssitzung ringt Kugler mit den Worten. Sedlmair habe sich mit einer so "ruhigen und sachlichen Art" im Gemeinderat und als Jugendbeauftragter eingebracht. Aufgrund dieses "tragischen Ereignisses" kündigt der Bürgermeister an, die folgenden Tagesordnungspunkte nur kurz abzuhandeln. Anschließend erheben sich die Gemeinderäte und Zuhörer im Sitzungssaal zu einer Schweigeminute. Für sie kam sein Tod aus heiterem Himmel. Erst vor eineinhalb Wochen nahm Sedlmair noch an einer Ausschusssitzung im Rathaus teil. "Er hinterlässt in unseren Herzen eine große Lücke", heißt es in der Traueranzeige des CSU-Ortsverbandes. "Er war für uns ein liebenswerter und guter Freund, den wir sehr vermissen werden."

Florian Sedlmaier wird an diesem Freitag, 12. April, um 14 Uhr in Biberbach beerdigt.