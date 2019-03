5. März 2019, 21:40 Uhr Nachruf Prittlstock-Gründer Peter Lenk gestorben

Peter Lenk machte mit seinen Konzerten viele Musikfreunde in Dachau glücklich. Legendär sind seine Open-Air-Konzerte im heimischen Garten in Prittlbach.

Von Gregor Schiegl, Dachau

Der Gründer der Musikagentur Prittlstock Entertainment Peter Lenk ist tot. Lenk war zugleich Vorstand im Dachauer Tollhaus e.V. Er starb am Freitag völlig unerwartet im Alter von 60 Jahren. Die Nachricht löst in Dachau große Bestürzung aus. "Peter war nach seiner schweren Erkrankung auf dem Weg der Besserung und alles sah gut aus", schrieb der Vorsitzende des Tollhaus e.V. Kai Kühnel am Montag an die Mitglieder. "Ich bin im Moment noch etwas fassungslos und finde kaum Worte." In Kooperation mit Kühnels Tollhaus-Verein hatte Lenk jahrelang das Café Gramsci bespielt und unzählige Konzerte in der Kulturschranne veranstaltet. Lenk brachte zahlreiche Talente der Folk- und Singer-Songwriter-Szene nach Dachau.

In seinem Brotberuf arbeitete er für ein Technologieunternehmen, doch seine große Leidenschaft galt immer der Musik. Ständig war er auf Festivals unterwegs, um neue Künstler kennenzulernen, auch beim Dachauer Musiksommer gehörte er zu den treuesten Gästen. Seine Leidenschaft für Konzerte ging soweit, dass er 2007 in seinem Garten in Prittlbach ein Garden Open Air veranstaltete. Bis zu 200 Besucher tummelten sich auf dem Grundstück. Der Musiker Carus Thompson meinte damals: "Die Atmosphäre hier ist fast wie bei Woodstock. Man könnte sagen Prittlstock." So entstand der Name für Lenks Agentur: Prittlstock Entertainment, die Lenk gut zehn Jahre lang führte, unterstützt von seiner Familie. Er knüpfte dabei ein enges Netzwerk zu Musikern rund um die Welt und schloss viele Freundschaften. Besonders innig verbunden war er mit dem australischen Musiker Jaimi Faulkner, den er mehrfach zu Auftritten nach Dachau holte. Faulkner würdigt Lenk als einen "der selbstlosesten, hilfsbereitesten und warmherzigsten Menschen, die er jemals in der Musikindustrie kennengelernen durfte". Nach dem Konzert in seiner Küche bei einem Glas Wein zu sitzen, sei für jeden Musiker auf Tournee ein Highlight gewesen. Die internationale Musikszene sei ihm auf ewig zu Dank verpflichtet. Er sei tieftraurig über den Verlust eines "lieben Freundes".

"Lenk war ein Konzertveranstalter, der das Kulturleben in Dachau in den vergangenen zehn Jahren wahnsinnig bereichert hat", würdigt ihn der Kulturamtsleiter der Stadt Dachau, Tobias Schneider. Die Stadt verliere mit ihm nicht nur einen Kulturveranstalter, wie es nur wenige gebe, sondern auch "einen ganz tollen Menschen." Die Trauerfeier für Peter Lenk findet an diesem Freitag um 10 Uhr in der Aussegnungshalle am Waldfriedhof statt. Lenk hinterlässt eine Frau und zwei erwachsende Söhne.