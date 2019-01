29. Januar 2019, 22:02 Uhr Nachruf Kinobetreiber Ernst Lutz ist tot

Ernst Lutz hat den Dachauern das Kino gebracht. Natürlich gab es schon vor ihm Lichtspielhäuser, aber für Lutz wurde es eine Leidenschaft, die er an seine Tochter weitergab. Sie betreibt heute das Cinema Dachau, das einzige im Landkreis. Lutz hatte in einem Kino in der Königsberger Straße Vorführer gelernt, damals, als es noch unhandliche, schwere Filmrollen und Vorführapparate gab. 1982 eröffnete Ernst Lutz sein erstes eigenes Kino, das Astoria. Es zog in den Hörhammerstadl in der Dachauer Altstadt ein. Zwölf Jahre später, 1994, eröffnete das Cinema Dachau im Gewerbegebiet. Mit besserer Technik und moderner Ausstattung. Zunächst mit drei Sälen. Dann kamen noch zwei Säle dazu und das Astoria wurde geschlossen. Lange führte er die Kinos gemeinsam mit seiner Frau Ursula, bis die beiden 2007 das Geschäft an ihre Tochter Nicole übergaben. In diesem Jahr kann das Cinema Dachau sein 25-jähriges Bestehen feiern. Vor einem Jahr hatten Nicole Lutz und ihr Mann angekündigt, ein neues Kino am Bahnhof bauen zu wollen. Die Stadträte waren begeistert von dem Vorschlag, die Verwaltung arbeitet am Bebauungsplan. Ernst Lutz war damals bereits krank. Er wird den Neubau nicht mehr erleben. Ernst Lutz ist im Alter von 78 Jahren gestorben.