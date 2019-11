Egal, wen man fragt, an Johann Willibald senior erinnern sich die Karlsfelder gern. "Der Hans hat immer einen Witz gewusst", sagt Kämmerer Alfred Giesinger sofort. Doch das Lachen bleibt den meisten im Halse stecken, wenn sie auf den früheren Malermeister angesprochen werden. Denn Hans Willibald ist jetzt im Alter von 84 Jahren gestorben. "Es tut mir in der Seele weh", sagt die Leiterin des Heimatmuseums Ilsa Oberbauer. Für das Heimatmuseum hat Willibald, er war sogar Gründungsmitglied, viel getan. "Er war so ein praktischer und energiegeladener Mensch", sagt Oberbauer voller Bewunderung. Wenn sie nicht mehr weiter wusste, habe sie Willibald angerufen und der habe sofort gewusst, was zu tun ist. Und er sei auch immer gleich gekommen und habe die Sachen in die Hand genommen: Ausstellungsstücke einsammeln, renovieren oder auch organisieren. Selbst beim Umbau des Alten Rathauses half Willibald bereitwillig. Für seinen unermüdlichen Einsatz verlieh Bürgermeister Stefan Kolbe ihm 2015 die Bürgermedaille.

Willibald war aber nicht nur für das Heimatmuseum da. Er war in fast allen Vereinen Karlsfelds Mitglied, unter anderem bei den Schützen, dem Siedlerbund, dem Musikverein, dem Bayerischen Roten Kreuz und er war bei der CSU. Zwölf Jahre lang von 1996 bis 2008 saß er im Gemeinderat. Am Donnerstag ehrten ihn die aktuellen Kollegen ein letztes Mal mit einer Schweigeminute vor dem Beginn der Sitzung. "Er war bürgernah und immer erreichbar", erinnert sich Fraktionschef Bernd Wanka. Mit seiner Fröhlichkeit habe er immer gute Laune verbreitet und jede Runde in Stimmung gebracht.

Hans Willibald wird am Mittwoch, 20. November, um 10 Uhr auf dem Karlsfelder Friedhof beigesetzt. Der Abschiedsgottesdienst findet in St. Anna statt, weil so viele Trauergäste erwartet werden.