6. November 2018, 22:22 Uhr Nachruf Hans Turba gestorben

Als Kind wollte er Förster werden. Zum Glück für die Dachauer entschied er sich anders. Hans Turba wurde schließlich Arzt - und eine der prägendsten Figuren der Dachauer Nachkriegszeit. Turba arbeitete in mehreren Krankenhäusern in München und andern Orten in Oberbayern. So auch im Klinikum Dritter Orden und im Krankenhaus in Burghausen. Mehr als 40 Jahre betrieb Hans Turba als Allgemeinmediziner eine eigene Praxis, die er 1958 in Dachau eröffnet hatte. Mehrere Generationen Dachauer gingen bei ihm ein und aus. Vor allem die Geburtshilfe hat dem Arzt immer viel Freude bereitet. Im Jahr 1976 war er einer der ersten Notärzte im Landkreis, die vom Bayerischen Roten Kreuz in das damals bayernweit einmalige und erstmals in Dachau eingeführte Notarzt-Rendezvous-System eingebunden wurden. Seit 1991 arbeitete er auch bei der Auslandshilfe des Bayerischen Roten Kreuzes mit und begleitete Hilfsgütertransporte in die Ukraine. Neben Kleiderspenden gelangten durch seine Hilfe Lebensmittel, Reinigungsmittel und ein Klinikset in den Südwesten der Ukraine. Auch medizinische Apparate wie Ultraschallgeräte wurden in die Ukraine transportiert. Turba war bis ins hohe Alter ehrenamtlich für das BRK aktiv. Am Montag ist der Mediziner und beliebte Dachauer im Alter von 92 Jahren gestorben.