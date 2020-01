Oberbürgermeister Florian Hartmann würdigt Lorenz Reimeier in einem Nachruf der Stadt:

"Die Stadt Dachau trauert um Dr. Lorenz Reitmeier. Der Altoberbürgermeister und Ehrenbürger ist am Dienstag, 21. Januar, im Alter von 89 Jahren verstorben. In eng verbundener Anteilnahme gelten das Mitgefühl und Beileid des Stadtrats und der Stadtverwaltung der Familie des Verstorbenen. Der Trauergottesdienst findet am Mittwoch, 29. Januar um 11 Uhr in der Pfarrkirche St. Jakob statt. Auf Wunsch der Familie wird dort auf Trauerreden verzichtet. In seiner Sitzung am Dienstag, 4. Februar um 18 Uhr, wird der Stadtrat öffentlich des verstorbenen Altoberbürgermeisters und Ehrenbürgers gedenken.

Dr. Lorenz Reitmeier wurde am 22. September 1930 in München geboren. Er entstammte einer seit 1791 in Dachau lebenden Familie. Nach dem Abitur folgte ein Studium der Rechtswissenschaften von 1950 bis 1954 an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Nach seiner Promotion im Jahr 1957 und dem Ablegen der Großen Juristischen Staatsprüfung (als Zweitbester in Bayern) trat er in den höheren juristischen Staatsdienst beim Freistaat Bayern ein und arbeitete als Regierungsdirektor unter anderem im Landratsamt Fürstenfeldbruck (1960 bis 1964) und im Landratsamt Dachau (1964 bis 1966). Im März 1966 gewann er die Wahl zum Ersten Bürgermeister der Stadt Dachau. In den Jahren 1972, 1978, 1984 und 1990 wurde Dr. Lorenz Reitmeier jeweils zum Oberbürgermeister gewählt. 1996 legte er sein Amt nach 30-jähriger Amtszeit nieder.

Dr. Lorenz Reitmeier hat sich seit 1966 als Erster Bürgermeister und ab 1973 als Oberbürgermeister drei Jahrzehnte lang in herausragender Weise um das Wohl der Stadt Dachau sowie ihrer Bürgerinnen und Bürger verdient gemacht. Mit Weitsicht, enormem persönlichen Einsatz und großer Liebe zu seiner Heimatstadt prägte er über 30 Jahre hinweg wie kein anderer die positive Entwicklung der Stadt Dachau. Die Umgestaltung der Altstadt, der Neubau des Rathauses, die Errichtung der Stadtteilzentren am Klagenfurter Platz und am Ernst-Reuter-Platz, der Bau zahlreicher Schulen sowie der Neubau des Ludwig-Thoma-Hauses, die Aufstellung von Stadtentwicklungsplänen und sein großes Engagement im Sozialwohnungsbau waren maßgebliche und zukunftsweisende Projekte seiner Stadtpolitik. Des Weiteren hat sich der Verstorbene hervorragende Verdienste in der Dachauer Kulturpolitik erworben. Der Wiedereinbau der berühmten Schlossdecke ins Dachauer Schloss ging auf seine Initiative zurück. Gemäldegalerie, Neue Galerie und Bezirksmuseum würde es in ihrer heutigen Form nicht geben. Mit seinen vier Kunstbänden "Dachau - Ansichten aus 12 Jahrhunderten" sowie den beiden weiteren Büchern "Dachau, der berühmte Malerort" und "Dachau, ein Kunstbilderbuch" leistete Dr. Lorenz Reitmeier einen beachtlichen und weit über Dachau hinaus bekannten Beitrag zur Kulturgeschichte der ehemaligen Künstlerkolonie Dachau. Die erste Städtepartnerschaft der Stadt Dachau mit Klagenfurt geht allein auf den persönlichen Einsatz, die Beharrlichkeit und die Überzeugungskraft des Verstorbenen zurück. Mit seinem Engagement im Bayerischen und im Deutschen Städtetag, in denen er eine der tragenden Säulen war, erwarb sich Dr. Lorenz Reitmeier zudem große Verdienste um die Kommunen in Bayern und Deutschland.

Dr. Lorenz Reitmeier hatte zusätzlich zu seinem Amt als Oberbürgermeister zahlreiche weitere Ämter inne. So war er Stellvertretender Vorsitzender und Schatzmeister des Bayerischen Städtetags, Mitglied im Hauptausschuss des Deutschen Städtetags, Vorsitzender des Zweckverbands Dachauer Galerien und Museen, Stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse Dachau-Indersdorf, Mitglied des Verwaltungsrats der Bayerischen Landesbank und der Landesbausparkasse.

Aufgrund seiner außergewöhnlichen Leistungen wurden Dr. Lorenz Reitmeier zahlreiche Ehrungen zuteil, unter anderem Ehrenbürger der Großen Kreisstadt Dachau, Bundesverdienstkreuz erster Klasse, Bayerischer Verdienstorden, Landkreismedaille in Gold des Landkreises Dachau, Kommunale Verdienstmedaille in Gold für besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung.

Dr. Lorenz Reitmeier hat Dachau geprägt wie kein anderer in der Nachkriegsgeschichte der Stadt. Die Stadt ist ihm für sein jahrzehntelanges erfolgreiches Wirken zu großem Dank verpflichtet und wird seinem Ehrenbürger ein ehrendes Andenken bewahren. Sein Name und sein Lebenswerk werden unvergessen bleiben und in die Geschichte der Stadt eingehen."