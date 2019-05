13. Mai 2019, 21:52 Uhr Nachhaltigkeit Praktische Tipps zur Müllvermeidung

Manuela Gaßner gab im Rahmen ihres Vortrags zahlreiche praktische Tipps zur Müllvermeidung:

Lebensmittel: Statt im Tetra Pak oder in Plastikbechern sollte Milch, Sahne, Joghurt und dergleichen in Mehrwegflaschen gekauft werden. Anstelle von verpacktem Obst und Gemüse kann man sich frische Lebensmittel auch unverpackt in Biokisten liefern lassen. Alternativ lassen sich lose Lebensmittel in aus alten Gardinen genähten Beuteln verstauen. Trockenwaren wie Reis und Korn gibt es müllsparend in großen Gebinden zu kaufen. Zudem existieren in vielen Städten und Gemeinden bereits Unverpackt-Läden, in denen man abfallfrei einkaufen kann. Wer diese Möglichkeit nicht hat, sollte stets eine Stofftasche bei sich haben. Darin lassen sich beispielsweise Backwaren hervorragend transportieren. Fleisch, Wurst und Käse kann man sich beim Metzger oder an der Frischetheke in mitgebrachte Dosen legen lassen. Statt aus Einwegflaschen sollte man besser Leitungswasser trinken. Selbst angebauter Tee kann getrocknet und in Einmachgläsern aufbewahrt werden. Statt Kaffee in Alukapseln oder Pads zu kaufen, Filter oder wieder befüllbare Kapseln oder Pads verwenden.

Bad und Pflege: Wer seine Zähne bisher mit einer Plastikzahnbürste geputzt hat, kann diese durch eine mit Holzgriff und Naturborsten ersetzen. Durch die Verwendung von Haarseife kann auf Shampoo in Plastikflaschen verzichtet werden. Salz als Scheuermittel für eine strahlende Haut ersetzt Lotionen mit Mikroplastik.

Putzen und Waschen: Statt zahllose chemische Keulen in bunten Plastikflaschen zu horten, reicht es für die tägliche Reinigung Essig oder Zitronensäure, Natron oder Waschsoda und unverpackte Seife vorrätig zu haben. Waschmittel kann man übrigen ganz leicht selbst herstellen: Pro Waschladung vier geviertelte Kastanien über Nacht in einem mit 200 Milliliter Wasser gefüllten Glasgefäß einlegen. Die in der Kastanie enthaltenen Stoffe bilden eine seifige Flüssigkeit. Diese ins Waschmittelfach geben und los geht's.

Wer mehr zum Thema Müllvermeidung wissen will: Die Initiative Zero Waste Dachau trifft sich regelmäßig zum Stammtisch. Der nächste findet am Dienstag, 21. Mai, statt. Weitere Infos hierzu gibt es auch auf deren Facebook-Seite von Zero Waste. blani