15. Januar 2019, 22:05 Uhr Nachfolger gefunden Gastronom und Spielervermittler

Boban Simic übernimmt die Sportgaststätte des ASV Dachau

Von Petra Schafflik

DachauDie ASV-Vereinsgaststätte bekommt einen neuen Pächter und einen neuen Namen gleich dazu. Denn die bisherige Wirtin Sonja Schuller, die das Lokal seit zwei Jahren unter dem Namen "Auszeit" mit ihrem Mann Michael geführt hat, kündigte ihren Pachtvertrag zum Jahresende aus gesundheitlichen Gründen. Doch der Verein hat bereits einen Nachfolger gefunden, schon ab 1. Februar wird Boban Simic die Gastronomie als Restaurant "Aroma-Arte" wieder eröffnen. Alle Veranstaltungen in der Zwischenzeit bis dahin "können aber wie geplant laufen", betont ASV-Vorstand Andreas Wilhelm.

Wilhelm erklärt, der neue ASV-Wirt Simic habe langjährige Erfahrung in der Gastronomie auch mit größeren Lokalen, könne selber kochen, stamme aus einer Wirtsfamilie, "hoffentlich ein Glücksgriff", sagt er. Zuletzt betrieb Simic bis 2017 die Vereinsgaststätte beim Rot-Weiß Birkenhof in Eschenried. In den vergangenen zwei Jahren war er dann Pächter der geplanten Gastronomie im denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude Petershausen. Die Eröffnung dieser Gaststätte wurde aber immer wieder verschoben, da die Sanierung des Altbaus bis heute nicht fertig ist. Deshalb steigt Simic nun beim ASV Dachau ein. "Das hat sich glücklich gefügt", sagt er.

Das Konzept für die neue ASV-Gaststätte "Aroma-Arte" steht weitgehend, sagt Simic, der neben seinem Engagement als Gastronom auch als Spielerberater im Fußballgeschäft aktiv ist. Am ASV erwartet die Gäste künftig internationale, deutsche wie Balkan-Küche mit regionalen und saisonalen Spezialitäten, inklusive Steinofen Pizza, Burger, Wok, Finger Food und Buffet. "Die Speisekarte ist zu 90 Prozent fertig", sagt Simic, der für den Restaurationsbetrieb aber noch dringend Personal sucht.

Wilhelm freut sich, so rasch einen erfahrenen Vereinswirt gefunden zu haben. Noch dazu einen, der selber Fußballer war, wie Wilhelm berichtet. "Er kann sich in unsere Sportler reindenken." Auch der neue Wirt Boban Simic ist begeistert vom seiner neuen Wirkungsstätte.

Denn in Petershausen kommt das Vorhaben Bahnhofsrestaurant nicht voran. Dabei wird dieses Projekt in der Gemeinde mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, seit Investor Felix Bader mit der eigens gegründeten Gesellschaft Bahnhof Petershausen Limited das Gebäude 2011 von der Gemeinde erworben hat. Den Gemeinderat überzeugte Bader damals mit seinem Konzept, im denkmalgeschützten Gebäude nicht nur ein Bistro einzurichten, sondern auch Übernachtungsmöglichkeiten, die im Ort bisher komplett fehlen. Tatsächlich starteten damals dann rasch erste Renovierungsarbeiten, doch bald stockte das Vorhaben. Umso erfreuter waren Bürger und Kommunalpolitiker der 6700-Einwohner-Gemeinde, als 2017 dann Boban Simic als Pächter vorgestellt, von Investor Bader die Eröffnung der Bahnhofsgaststätte für Oktober angekündigt wurde. Die ganze Gemeinde hoffte, dass aus dem Schandfleck im Dorf nun endlich ein schönes Gebäude wird, dass Leben ins lange leer stehende Haus einzieht. Doch auf die angekündigte Gaststätte mit gutbürgerlichem Niveau, gemütlicher Atmosphäre und internationaler Speisekarte warten die Petershausener bis heute.

Woran es genau liegt, weiß im Dorf niemand so genau. Auch Bürgermeister Marcel Fath (FW) verfügt nicht über weitergehende Informationen, wie er betont. "Da gibt es nichts Neues." Gerade weil das Vorhaben in Petershausen sich als schwierig erweist, freut sich Boban Simic auf die ASV-Gaststätte in Dachau, wo er mit vollem Elan anpacken will. "Das Objekt ist super, das passt."