1. November 2018, 21:46 Uhr Nach Zusammenstoß Unfallzeugin gesucht

Die Dachauer Polizei sucht die Zeugin einer Unfallflucht, die sich am vergangenen Montag in der Kirchenstraße in Feldgedinge ereignet hat. Um 19.15 Uhr wendete eine 63-Jährige mit ihrem Pkw Fiat rückwärts, zeitgleich tat dies ein bisher noch unbekannter BMW-Lenker ebenfalls auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Beide Fahrzeuge kollidierten mit dem Heck. Der Fahrer oder die Fahrerein des BMW entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Eine Zeugin notierte sich das Kennzeichen des flüchtigen Pkw und übergab die Notiz an die Fiat-Fahrerin. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Dachau bittet die wichtige Zeugin sich unter der Telefonnummer 08131/5610 zu melden.