28. Mai 2019, 22:31 Uhr Nach Schadstoffbelastung Die Luft ist rein

Die Schulturnhalle Dachau Ost wird am Freitag wieder geöffnet

Nach langen Sanierungsarbeiten wird die Schulturnhalle in Dachau-Ost wieder geöffnet. Bereits von Donnerstag an kann die Halle wieder für den Vereinssport und nach dem Feiertag natürlich auch von den Schülern der Grund- und Mittelschule an der Anton-Günther-Straße genutzt werden. Nach einer Schadstoffmessung hat der von der Stadt beauftragte unabhängige Gutachter die Halle zur Nutzung freigegeben. Am Dienstag und Mittwoch sollten noch die Dehnungsfugen der Halle erneuert werden.

Die Turnhalle war fast ein Jahr lang gesperrt gewesen. Im Juni vor einem Jahr waren erhöhte Schadstoffwerte festgestellt und daraufhin die Halle vorsorglich geschlossen worden. Es handelte sich um den Giftstoff PCB, kurz für polychlorierte Biphenyle. Es findet sich in Baustoffen aus früheren Jahrzehnten, die heute nicht mehr genutzt werden. Die Turnhalle wurde in den Siebzigerjahren erbaut. Bei den Sanierungsmaßnahmen war es zu Verzögerungen gekommen, weil belastete Fugenmasse von der beauftragten Firma nicht völlig rückstandslos entfernt wurde. Dies ist nun erfolgt. Außerdem wurde eine Grundreinigung vorgenommen, teilt die Stadt mit.

Allerdings haben die Stadträte bereits im vergangenen Juni beschlossen, dass die nun schadstofffreie Halle in nächster Zukunft abgerissen werden soll, weil sie für die vielen Belegungen durch Schule und Vereine nicht mehr ausreicht. Die gesamte Grund- und Mittelschule wird saniert und dazu eine größere Turnhalle auf Stelzen geplant, die am Standort der alten errichtet werden soll. Darunter sollen Autos parken können.