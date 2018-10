4. Oktober 2018, 21:49 Uhr Nach Gerichtsurteil AfD bedauert Sachbeschädigung

Der Dachauer Kreisverband der rechtspopulistischen AfD hat sich bei der Stadt Dachau für die Zerstörung von Plakaten zu den Interkulturellen Wochen im Adolf-Hölzel-Haus entschuldigt. Dies ist einer Pressemitteilung der AfD zu entnehmen, die den entstandenen Schaden "selbstverständlich" erstatten wolle. Bekanntlich hatte die AfD im Vorfeld einer Wahlveranstaltung am 9. September Plakate im Saal entfernt und dabei beschädigt. Daraufhin musste die Stadt die Plakate für etwa 300 Euro neu drucken lassen und verbot der AfD die Benutzung des Saales im Hölzel-Haus für eine weitere Wahlkampfveranstaltung mit Alice Weidel, Fraktionsvorsitzende im Bundestag. Dagegen klagte die AfD vor dem Verwaltungsgericht München - und unterlag.

Der AfD-Kreisvorsitzende Friedrich Hödl schreibt weiter, dass das Kulturamt dem Ortsverband die Schlüssel zum Saal drei Tage vor der Veranstaltung übergeben habe. "Zu diesem Zeitpunkt war eine Werbung für die "5. Interkulturellen Wochen 2018" in Form von zahlreichen, unter anderem mit Tesafilm angebrachten Papierplakaten nicht vorhanden. Die exzessive Plakatierung des Saals wurde am Freitag, 7. September, durch den Dachauer Oberbürgermeister Hartmann persönlich in Auftrag gegeben. Eine entsprechende Aktennotiz der Stadt Dachau liegt unserem Kreisverband vor." Während der Vorbereitung am Samstag, 8. September, seien die Plakate dann tatsächlich von Mitgliedern der Ortsverbandes abgehängt worden und danach zum Teil unbrauchbar gewesen. Hödl legt Wert darauf, dass die "Sachbeschädigung" sich ausschließlich auf das Abhängen der Plakate bezogen habe, was seitens des AfD-Ortsverbandes ausdrücklich bedauert werde.