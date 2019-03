20. März 2019, 22:05 Uhr Nach dreijähriger Bauzeit Zentrum der Gemeinde

Das moderne Sportheim in Pfaffenhofen an der Glonn. Ein Großprojekt, an dem nicht zuletzt viele Mitglieder ehrenamtlich mitgearbeitet haben.

200 Gäste kommen zur Einweihungsfeier des neuen VfL-Sportheims in Pfaffenhofen an der Glonn

Feierlicher Abschluss für ein Großprojekt in der Gemeinde Pfaffenhofen an der Glonn: Mit knapp 200 Gästen weihte der VfL Egenburg sein neues, modernes Sportheim ein, das in fast dreijähriger Bauzeit entstanden ist. Die Festredner wiesen auf die beeindruckende Eigenleistung hin, die von den Vereinsmitgliedern und Förderern des Sportvereins erbracht worden ist. Ungefähr 250 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer unterstützten den Bau des Sportheims und wendeten dafür weit mehr als 10 000 Arbeitsstunden in ihrer Freizeit auf.

Ihnen galt bei der Eröffnungsfeier auch der besondere Dank des Vereinsvorstands Robert Schneider, der zugleich Hauptkoordinator und "Motor" des Neubaus war. "Wir können sehr stolz darauf sein, mit einer unglaublichen Gemeinschaftsleistung eine neue Anlaufstelle für Jung und Alt in der Gemeinde geschaffen zu haben", betonte Robert Schneider. Neben den freiwilligen Helfern dankte er aber auch der Gemeinde Pfaffenhofen an der Glonn. Sie habe das Projekt tatkräftig unterstützt. Ohne ihre Hilfe und ohne die etwa 40 unterstützenden Firmen wäre, wie Schneider sagte, die Realisierung des neuen Sportheims nicht möglich gewesen.

Mit Eigenmitteln, einem hohen Zuschuss der Gemeinde, der Förderung durch den Bayerischen Landessportverein (BLSV), Geldspenden und einem günstigen Bankdarlehen der Raiffeisenbank Pfaffenhofen a.d. Glonn wurden die Baukosten in Höhe von etwa 1,4 Millionen Euro finanziert. Ohne die erbrachte Eigenleistung durch die ehrenamtlichen Helfer und die Unterstützung der örtlichen Firmen hätte das Bauprojekt aber fast das Doppelte dieser Summe gekostet. Robert Schneider ließ während der Eröffnungsfeierlichkeiten die anstrengende Bauzeit in bewegenden Worten Revue passieren.

Auch Bürgermeister Helmut Zech (CSU) und der stellvertretende Vorsitzende des BLSV für den Landkreis Dachau, Franz Xaver Vieregg, richteten anerkennende Worte an die vielen Helfer und Unterstützer. Diakon Michael Popfinger erteilte dem neuen Gebäude den kirchlichen Segen.

Das Angebot im neuen Sportheim ist vielfältig: Nicht nur die Sportschützen haben hier ein neues Zuhause gefunden, sondern allen voran werden die beiden neuen Turnräume von der Abteilung Gymnastik und Fitness stark genutzt. Ob Damengymnastik, Senioren-Turnen, Taekwondo oder Dance-Fitness: Auf der Website www.vfl-egenburg.de erhalten interessierte Sportler und Sportlerinnen einen guten Überblick über das vielfältige Sportangebot des Vereins. Hierzu zählen auch Fußball, Tennis, Eishockey, Berg&Ski sowie Stockschießen.

Bereits etabliert hat sich das Restaurant "Glonntal Stub'n", das in das neue Sportheim integriert ist. Mit seiner mediterranen Küche, die durch bayerische Spezialitäten ergänzt wird, überzeugt das Lokal seit seiner Eröffnung im Spätsommer 2018 seine Gäste aus der Gemeinde und darüber hinaus. Mit seinen bis zu 120 Plätzen ist das neue Lokal auch zu einem beliebten Ort für Veranstaltungen und Festivitäten geworden.

Während der Einweihungsfeier wurde die lebendige Gemeinschaft der Pfaffenhofener deutlich spürbar, wie Kommunalpolitiker und Sportfunktionäre sichtlich stolz bemerkten.