12. März 2019, 21:49 Uhr Nach der Schule Online-Test hilft bei der Berufswahl

Trotz der guten Lage auf dem Ausbildungsmarkt bleibt es für viele Jugendliche eine große Herausforderung zu entscheiden, wohin sie ihre berufliche Reise nach der Schule führen soll. Eine gute erste Hilfestellung bietet das Online-Selbsterkundungstool der Agentur für Arbeit Dachau. Dabei handelt es sich um ein Online-Testverfahren, das zwei verschiedene Tests beinhaltet. Mit diesen finden Jugendliche und Erwachsene heraus, was sie gut können, was sie interessiert und welche Ausbildungsberufe oder Studiengänge deshalb besonders gut zu ihnen passen. Am Ende des jeweiligen Tests erhalten sie eine Aussage über passende Ausbildungsberufe oder Studienfelder und können sofort einen Termin bei der Berufsberatung unter der Hotline 0800 4 55 55 00 oder per E-Mail an dachau@arbeitsagentur.de vereinbaren, um das Testergebnis zu besprechen. Das Tool ist online über die Seite www.arbeitsagentur.de/Bildung/was-passt-zu-mir abrufbar.