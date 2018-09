4. September 2018, 22:03 Uhr Nach der Hitze kommt der Regen Nur ein kleiner Spätsommerschauer

Keine Panik. Es ist noch Sommer. Die Bäume sind noch grün. Und endlich kann man mal die Regenjacke ausprobieren, die man sich eigens für den Wanderurlaub zugelegt hat und den ganzen Sommer über nicht einmal anziehen musste. Die Meteorologen sind der Meinung, dass irgendwann diese Woche die Sonne wieder herauskommt. Die Hallenbäder im Landkreis hingegen haben vorgebaut. Das Hallenbad Karlsfeld hat bereits geöffnet und zwar morgens von 9 Uhr an. In Dachau öffnen am Samstag, 8. September, sowohl das Hallenbad als auch die renovierte Sauna. In Markt Indersdorf beginnt der Betrieb voraussichtlich am Montag, 10. September. Gleichzeitig endet am Sonntag in Dachau die Freibadsaison, im Naturbad Vierkirchen geht sie noch bis zum 16. September. Das könnte sich lohnen. Angeblich wird es spätestens nächste Woche wieder sonnig. Fest steht: Der astronomische Sommer geht noch bis zum 22. September. Dann beginnt schon das Oktoberfest und das bringt grundsätzlich Sonne und Wärme. Kurz: Wiesn-Wetter. Auch als Altweibersommer bekannt. Wie man es also dreht und wendet: Der Sommer ist noch lange nicht vorbei.