25. November 2018, 22:14 Uhr Nach den Kommunalwahlen Neuer Partner, alte Freundschaft

Landrat Löwl lädt den polnischen Kollegen des Landkreises Oświęcim, Marcin Niedziela, nach Dachau ein

Umbruch in den Beziehungen des Landkreises Dachau mit dem Partnerlandkreis Oświęcimski: Der bisherige polnische Landrat Zbigniew Starzec kandidierte bei den Kommunalwahlen am 7. November nicht mehr, weil er sich für das Amt des Bürgermeisters der Stadt Oświęcim bewarb. Starzec verfehlte sein Ziel, musste aber auch seinen Landratsposten aufgeben. Seit Abschluss der Landkreispartnerschaft im Jahr 2015 hatte sich zwischen Löwl und seinem polnischen Kollegen eine Freundschaft entwickelt, die zur Intensität der Beziehung beider Kommunen wesentlich beitrug.

Aufgrund einer Koalition mehrerer Kreistagsfraktionen wurde in der konstituierenden Sitzung des neuen Kreistages am 23. November der wiedergewählte Kreisrat Marcin Niedziela von der Platforma Obywatelska (Bürgerplattform; polnische Partei, zu der auch der ehemalige polnische Ministerpräsident und jetzige Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, gehört) zum neuen Landrat (Starosta) gewählt. Marcin Niedziela ist seit 2010 Mitglied des Kreistags in Oświęcim und war auch bereits zweimal als Gast im Landkreis Dachau. Zum stellvertretenden Landrat wurde der in Dachau ebenfalls schon gut bekannte Paweł Kobielusz vom Bürgerkommunalkomitee KOS 2018 gewählt. Dem neuen Präsidium (Vorstand) des Kreistags gehören Kazimierz Homa (Vorsitzender) sowie Piotr Śreniawski und der besondere Freund und Förderer der Partnerschaft Wojciech Kajdas (Stellvertreter) an.

Landrat Stefan Löwl gratulierte dem neugewählten Kollegen sowie den anderen Mandatsträgern und lud sie gemeinsam mit dem neugewählten Kreistag für 2019 nach Dachau ein. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Marcin, Paweł und Wojciech sowie weiteren wiedergewählten Freundinnen und Freunden im neugewählten Kreistag," sagt Löwl. "Gerade vor der anstehenden Europawahl im Mai 2019 ist der Kontakt und Austausch mit den europäischen Partnern auch auf kommunaler Ebene wertvoll und besonders wichtig."

Die Frau des neuen Landrats, Dorota Niedziela, sitzt bereits seit 2011 als Abgeordnete im Sejm, dem polnischen Parlament, und war schon mal Staatssekretärin im Umweltministerium. "Vielleicht eröffnen sich hier weitere wichtige Themenfelder für unsere Partnerschaft und mögliche persönliche Kontakte zwischen unseren jeweiligen Mitbürgerinnen und Mitbürgern," hofft Landrat Löwl.