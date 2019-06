10. Juni 2019, 21:43 Uhr Nach Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft Zweckverband organisiert Ferienbetreuung

Die Gemeinden Odelzhausen, Pfaffenhofen und Sulzemoos regeln das Angebot für Grund- und Mittelschüler neu

Von Horst Kramer, Odelzhausen

Die Trennungswehen der ehemaligen Kommunen der Verwaltungsgemeinschaft (VG) dauern immer noch an - obwohl die Scheidung zwischen Odelzhausen, Pfaffenhofen a. d. Glonn und Sulzemoos schon vor zwei Jahren vollzogen worden ist. Jetzt fällte der Odelzhausener Gemeinderat einen Beschluss, nach dem die Ferienbetreuung der Grund- und Hauptschüler vom kommenden Kalenderjahr an vom Zweckverband Grund- und Mittelschule Odelzhausen übernommen wird. Ehedem war das Sache der VG, nach dem Ende der kommunalen Ehe wurde die Arbeit im ehemaligen VG-Rathaus in Odelzhausen weiter geführt.

Ein Zustand, der eigentlich nicht den Gegebenheiten entspricht, wie Odelzhausens Bürgermeister Markus Trinkl (parteifrei) beim jüngsten Treffen seines Gemeinderats erklärte:"Die Ferienbetreuung wird von Kindern und Jugendlichen aus allen drei Kommunen genutzt. Also sollten wir das über eine gemeinsame Stelle organisieren." Und das sei die Schule selbst. "Vorbereitung und Abwicklung werden ja de facto von der Schule organisiert", so Trinkl, "also sollten wir die Ferienbetreuung dort auch formell aufhängen." Entsprechende Gespräche hätte er mit den Kollegen Gerhard Hainziger aus Sulzemoos und Helmut Zech (beide CSU) aus Pfaffenhofen a. d. Glonn schon geführt - Zech ist auch der Vorsitzende des gemeinsamen Zweckverbands für die Grund- und Mittelschule Odelzhausen.

In dieser Funktion erklärte Zech im Gespräch mit der SZ: "Das Wichtigste ist, dass wir allen Schülerinnen und Schülern ein gute Betreuung garantieren können." Er freue sich auch darüber, dass die Gemeinden Sulzemoos und Pfaffenhofen an der Glonn die neue Konstruktion mittrügen, obwohl der Großteil der Kinder aus Odelzhausen komme. Ein Faktum, das auch Trinkl einräumt. In Prozentzahlen hieß das im Jahr 2018: 65 Prozent der Kinder und Jugendlichen, die das Ferienangebot der Schulen nutzten, stammten aus Odelzhausen, 20 Prozent aus Sulzemoos und die restlichen 15 Prozent aus Pfaffenhofen an der Glonn.

Das Odelzhausener Gremium zeigte sich mit dem Wandel einverstanden und löste den bisherigen Kooperationsvertrag auf. Wegen des Ungleichgewichts der Schülerzahlen schlug Trinkl seinem Gremium vor, dass Odelzhausen die Kosten für ein eventuelles jährliches Defizit übernehmen solle. Als Betrag nannte er eintausend Euro. "Das ist ja deutlich mehr, als die Ferienbetreuung jemals gemacht hat", merkte Bruni Kiemer (FW) an. "Genau deswegen wird der Betrag nie ausgeschöpft werden", pflichtete Trinkl bei. Sollten doch einmal höhere Zusatzkosten als eintausend Euro anfallen, werden sie vom Zweckverband getragen. Trinkl fuhr fort: "Unter dem Strich kommt uns das billiger, als wenn wir uns im Rathaus um die Betreuung kümmern müssten." Das sahen seine Ratskollegen genauso und segneten die Defizitvereinbarung ab. Sie tritt am 1. Januar des kommenden Jahres in Kraft.

"Wir nehmen den höheren Verwaltungsaufwand gerne in Kauf, weil den Kindern und Eltern damit gedient ist", sagte Helmut Zech für den Zweckverband. Kleine redaktionelle Änderungen des Vertrages seien allerdings noch zu erwarten. Für Schüler und ihre Eltern ändere sich nichts, erklärt Zech.