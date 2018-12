14. Dezember 2018, 22:22 Uhr Nach Asbestfund Berufsschule nimmt Betrieb wieder auf

Die Berufsschule in Dachau, die nach einem Asbestfund zum Schutz aller Nutzer vor einer guten Woche unverzüglich gesperrt wurde, wird am Montag, 17. Dezember, wieder geöffnet. Wie das Landratsamt Dachau mitteilt, wurden von einem Gutachter im gesamten Gebäudekomplex umfangreiche Luftmessungen und Staubklebeproben genommen. Zwischenzeitlich liegen die Ergebnisse des Untersuchungslabors vor. Die Luftmessungen in der Schule und den Werkstätten waren alle negativ. Bei den Staubklebeproben waren alle negativ - bis auf eine in der Schule. Der positiv getestete Bereich wurde durch eine Fachfirma professionell gereinigt. Somit kann der Unterricht wieder in den üblichen Räumen stattfinden.