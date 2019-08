8. August 2019, 22:03 Uhr Nach Andechs Wandern mit Bundestagsabgeordneter

Die CSU-Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler lädt die Bürger aus ihrem Wahlkreis Dachau-Fürstenfeldbruck ein, mit ihr zum Kloster Andechs zu wandern. Mit dabei sind am Dienstag, 20. August, auch der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei Florian Herrmann und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber sowie weitere CSU-Politiker. Der Aufstieg auf "Bayerns heiligen Berg" dauert etwa eine Stunde. Der Weg ist gut ausgebaut und auch bei schlechtem Wetter begehbar - ideal für jedes Alter und auch für Familien mit Kindern geeignet. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Parkplatz des S-Bahnhofes Herrsching. Im Kloster Andechs werden die Wanderer auf der Alten Bierterrasse des Bräustüberls begrüßt und es bleibt genügend Zeit für Brotzeit und Gespräche. Vorgesehenes Ende ist etwa 14 Uhr. Anmeldungen bis Freitag, 16. August, unter Telefon 08141/163 05 oder per E-Mail an katrin.staffler.wk@bundes-tag.de.