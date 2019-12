Zu einer adventlichen Feier lädt der Musikverein Erdweg am Sonntag, 22. Dezember, 16 Uhr, in die Basilika am Petersberg ein. Es singen und spielen der Gospelchor Happy Voices aus Eisenhofen, die Hirschbergmusi und die Berghofer Hausmusik. Ulrike Wiedinger führt mit Texten durchs Programm. Im Anschluss gibt es wieder Glühwein und Lebkuchen vor der Basilika.