18. Juli 2019, 21:51 Uhr Musiktheater am ITG in Dachau Quote um jeden Preis

Drei Daumen hoch! Die drei Jury-Mitglieder (von links: Lilli Natzer, Leo Fischer, Markus Neumann) in der fiktiven Casting-Show "Be yourself!" haben die richtige Kandidatin für ihr Unterhaltungsformat gefunden.

Die Schüler des Ignaz-Taschner-Gymnasiums nehmen im Theaterstück "Be yourself!" die Welt der Casting Shows aufs Korn

Von Victor Ünzelmann

DachauHannah, ein junges Mädchen mit krausen Haaren und alternativen Klamotten, sitzt auf der Bühne und spielt auf der Gitarre, hinzu tritt ihre Freundin Marie. Gemeinsam schwelgen sie in ihren frühen Jugendtagen, als sie noch peinliche Liebesgedichte geschrieben haben. Marie erzählt von ihrem großen Traum: berühmt sein, hervorstechen aus der Masse. Hannah weiß nicht recht, ob sie auch gerne berühmt wäre. Sie wünscht sich vielmehr, dass ihre Lieder bekannt werden.

Nach dieser ersten Szene des Musiktheaterstücks "Be yourself! Deine Stimme, dein Style" der erste Szenenwechsel: Das Publikum im Ignaz-Taschner-Gymnasium wird Zeuge im Entstehungsprozess einer neuen Casting-Show, die ein Mix aus bereits bestehenden Konzepten werden soll, denn: "Never change a running system!" Produzentin, Regisseurin und Pressereferentin sitzen beisammen und denken darüber nach, wie sie die Jury besetzen. Auf jeden Vorschlag reagiert die Regisseurin mit einem schrillen, aufgesetzten "Großartig!" Man einigt sich auf drei Personen, die jeweils eine Rolle zu erfüllen haben: der Harte, die Fashion Queen und der Nette. Zum Schluss der Szene spielt die Lehrerband die Titelmelodie: "Was treibt uns an? - Die Quote! Was bringt uns Geld? - Die Quote! Was ist das Beste in unserer Welt? - Die Quote! Die Quote!"

In diesen beiden Szenen ist der zentrale Konflikt des Stücks bereits beschrieben. Auf der einen Seite die tugendhafte Hannah mit ihrer Freundin Marie, dem gegenüber stehen die quotenhungrigen Fernsehproduzenten, also die mächtigen Zahnräder der Fernsehindustrie: Freundschaft gegen Quote. In dem sehr musikalischen Stück nehmen die Schüler des Ignaz-Taschner-Gymnasiums die Welt der Casting Shows auf die Schippe. Es findet eine Art Dekonstruktion der glamourösen Fernsehshowwelt statt. Dies geschieht, indem die Zuschauer einen Blick hinter die Kulissen der fiktiven Casting Show "Be yourself! Deine Stimme, dein Style" werfen. Die Show ist, mit Anspielungen an tatsächliche Casting Show- und Reality TV-Formate, eine Persiflage auf den Fernsehalltag.

Für Recherche und Inspiration sprachen die Schülerinnen mit Philip Donath und Melanie Brandl. Der ehemalige Taschner-Schüler Philip Donath ist heute Lead-Sänger der Band Ois Easy, 2017 nahm er an der Casting Show "The Voice of Germany" teil und kam unter die "Top 150". Im Interview erzählt er von seinen Erfahrungen. Melanie Brandl ist Journalistin und konnte einen Blick hinter die Kulissen von "Deutschland sucht den Superstar" werfen, dort beschäftigte sie sich auch mit der Situation der Kandidaten. Im Programmheft des Theaterstücks sind die Interviews dokumentiert.

Für Drehbuch und Umsetzung, sowie den Großteil der Musikstücke, ist Helga Eham verantwortlich. Die Religionslehrerin führte Regie und leitet die Lehrerband mit Gesang und Gitarre. Jedoch stammen nicht alle Musikstücke aus der Feder der kreativen Allrounderin, teilweise schrieben die Schülerinnen Text und Musik selbst. Eine beachtliche Leistung für alle Beteiligten, denn Songwriting und Komposition nehmen viel Zeit und Mühe in Anspruch. Die Sängerinnen auf der Bühne lieferten ihre Songs selbstbewusst, aber auch mit viel Feingefühl vor den Eltern, Lehrern und Schülern ab.

Mit einer Länge von rund zweieinhalb Stunden inklusive Pause ist das Stück allerdings etwas lange geraten, die Geschichte hätte auch straffer erzählt werden können. Aber das ist nur ein kleiner Kritikpunkt. Dem Ensembles des Ignaz-Taschner-Gymnasiums ist mit "Be yourself!" eine sympathische, aber auch sehr kritische Auseinandersetzung mit der Welt der Casting Shows geglückt, die sich hören und sehen lassen kann.

"Be yourself! Deine Stimme, dein Style": Musiktheaterstück von Helga Eham mit der Lehrerband in der Aula des Ignaz-Taschner-Gymnasiums in Dachau. Weitere Vorstellungen Dienstag und Mittwoch, 23./24 .Juli, jeweils um 19 Uhr.