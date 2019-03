31. März 2019, 21:54 Uhr Musikantentreffen Singgemeinschaft veranstaltet Hoagascht

Die Singgemeinschaft Karlsfeld veranstaltet wie jedes Jahr vor Ostern ihren bekannten Hoagascht unter dem Motto "Bairisch G'spuit und g'sunga". Die Veranstaltung findet am Samstag, 6. April, im Bürgerhaus Karlsfeld statt. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass in den bewirteten Saal ist um 18 Uhr. Außer der Singgemeinschaft Karlsfeld wirken noch mit die Altbayerische Stub'nmusi, Schönbrunner Tanzlmusi Trachtenjugend der D'Ampertaler Dachau und der Weikertshofer Zwoagsang. Die musikalische Leitung an diesem Abend hat Wolfgang Kraemer. Für die Organisation sind Sigi Bradl und Eva Zandovsky verantwortlich. Karten kosten für Erwachsene zehn Euro. Jugendliche und Studenten zahlen acht Euro. Der Vorverkauf läuft bereits. Interessierte können sich die Tickets für den Hoagascht im Blumenstudio in der Rathausstraße 25 in Karlsfeld kaufen oder unter Telefon 08131/96333. Auch bei den Chormitgliedern oder an der Abendkasse erhält man Karten.