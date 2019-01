6. Januar 2019, 21:53 Uhr Musik und Geschichten aus der ganzen Welt Höhenflug auf dem Teppich

Mitreißendes Doppelkonzert von Quadro Nuevo

Von Andreas Förster, Dachau

Das erste Konzert in der Friedenskirche zu Beginn des neuen Jahres war gleich ein Kracher: Mit Quadro Nuevo brachten vier preisgekrönte und international erfolgreiche Vollblutmusiker eine Menge Schwung nach Dachau. Schon am Nachmittag spielten sie ihr Familienprogramm "Schöne Kinderlieder" und brachten damit Groß und Klein zum Singen, Tanzen, Klatschen und nicht zuletzt zum Strahlen. Als musikalische Verbindung diente die fulminante Eigenkomposition "Canzone de la Strada", die am Nachmittag den Beginn und am Abend den umjubelten Schlusspunkt eines bemerkenswerten Doppelkonzerts markierte.

In Quadro Nuevo fließt das Blut der Straßenmusikanten, sie sind reisende Künstler, die auf der ganzen Welt auftreten und von überall her Einflüsse und Geschichten mitbringen. Ihr Humor und das Sich-selbst-nicht-so-wichtig-Nehmen kommt auch bei den Kindern gut an. Ob bei "Hejo spann den Wagen an", "Es klappert die Mühle am rauschenden Bach" oder "Drei Chinesen mit dem Kontrabass" in der bayerischen Abwandlung mit "oa" als Doppelvokal - nie kommt beim Publikum das Gefühl auf, da sind Stars der Weltmusikszene auf der Bühne. Stattdessen singt Akkordeonspieler Andreas Hinterseher mal. Immer wieder werden Kinder auf die Bühne geholt und am Ende gibt es die türkisch-orientalische Version von "Alle meine Entchen" als Vorgeschmack auf das Konzert am Abend.

Das trägt nämlich den Titel "Flying Carpet", also fliegender Teppich. Eine Reminiszenz an die fruchtbare Zusammenarbeit mit dem internationalen Sufi-Weltmusik-Ensemble von Cairo Steps, mit dem sie das Album "Flying Carpet" eingespielt haben und auch immer wieder live auf die Bühne bringen. Nicht so in der Friedenskirche, die zwar vom Rahmen her passend, aber für ein Orchester dieser Größenordnung nicht ausreichend dimensioniert gewesen wäre. Nichtsdestoweniger nahmen die vier Musiker ihr Publikum mit auf einen bisweilen recht wilden, dann aber wieder zurückhaltend zärtlichen und sogar meditativen Flug auf dem Teppich über Ägypten bis ins wilde Kurdistan. Dabei stellten die vier Nuevos, Mulo Francel, Didi Lowka, Andreas Hinterseher und Evelyn Huber, ihre beeindruckende Virtuosität am Akkordeon, an den Saxophonen und Klarinetten, am Kontrabass und der Percussion sowie an der Konzertharfe ganz in den Dienst von Musik und Unterhaltung.

Um auch die gewöhnungsbedürftigen Klänge den teilweise sehr orientalisch anmutenden Songs dem Publikum näher zu bringen, wurden sie mit Anekdoten ihrer Entstehungsgeschichte verknüpft. Das konnte auch, wie bei "Die Reise nach Batumi", in einen minutenlangen Bericht über den Mythos vom verschollenen Goldenen Vlies und wie dieser bei einer abenteuerlichen Fahrt mit dem Tourbus in den Besitz der Band kam (er verhedderte sich unter dem Auto), schließlich nach Amrum entführt wurde und warum er nun vorübergehend im Heimatmuseum zu Fischbachau zu sehen sei - von Bandleader Mulo Francel ebenso märchenhaft erfunden wie köstlich erzählt.

Die Kombination aus hochkarätiger Musik, lustigen Anekdoten und Abstechern in Philosophie und Kulturgeschichte ferner Ländern macht ein Quadro-Nuevo-Konzert aus. In "Flying Carpet" bewegte sich alles etwas mehr in Tausendundeine Nacht, obwohl auch die orientalischen Klänge stilistisch immer wieder vehement durchbrochen wurden, mal mit einem Wienerischen Schrammelwalzer (wie bei der Andreas-Hinterseher-Komposition "Café Kairo"), mal mit einer Harfe, die rockig wie eine Gitarre klingt, mal mit einer Melodica, die in ein Straßencafé nach Buenos Aires, Paris oder Neapel entführt und dabei immer wieder mal an das verträumte "Il Postino" aus der Feder von Luis Bacalov erinnert. Auch in Dachau wurde man es gewahr: Dieses genussvolle Waten im Bad der intensiven Glücksgefühle, die Quadro Nuevo so einmalig erzeugen können: Wenn die Musik rhythmisch nahtlos vom Orientexpress zum Bummelzug wechselt, um danach gleich wieder Schnellzuggeschwindigkeit anzunehmen. Die Eindrücke kommen und gehen rasend schnell vorbei. Nicht anders war es beim Konzert: Viel zu schnell waren die zwei Stunden um.