22. Juli 2019, 21:51 Uhr Musik Tangoquintett im Amphitheater

"Tango unterm Sternenhimmel" ist der Name des zweiten von drei Abenden Rahmenprogramm des Musikalischen Theatersommers Bergkirchen des Hoftheaters Bergkirchen. Am Mittwoch, 24. Juli, ist hier um 20 Uhr im Amphitheater vor der Halle des Tennisclubs Lauterbach das Münchner Tangoquintett Baldosa Floja zu Gast. Der Name bedeutet "loser Pflasterstein", "wackelige Bodenfliese" oder "Stolperstein" - wovon es in den Straßen von Buenos Aires jede Menge gibt. Die Musiker des "Quinteto de Tango" verbindet die Liebe zum Tango, zu seiner betörenden Musik und dem Ausdruck von Sehnsucht und gleichzeitig Kontemplation über die Einzigartigkeit eines jeden Moments. In seinem Repertoire befinden sich viele eigens angefertigte neue Arrangements bekannter Klassiker. Dabei ist für das Quintett stets der klassische Tango Argentino die Quelle seiner künstlerischen Gestaltung. Karten zu 20 Euro (18 Euro für Senioren, 14 Euro zum ermäßigten Tarif) gibt es unter der Telefonnummer 08131/326 400, mail@hoftheater-bergkirchen.de oder an der Abendkasse.