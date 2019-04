26. April 2019, 21:51 Uhr Musik Sonderbares aus der Popchorn-Allee

"Charlie Mooser" und sein Lokal, das Café "SonderBAR" in der PopCHORn-Allee, bilden den Mittelpunkt der Geschichte, die sich PopCHORn-Chorleiter Michael C. Frey in diesem Jahr ausgedacht hat, um seinen Chor mit einer ganzen Reihe bekannter Songs, mal fetzig, mal ruhig, mal schmalzig, mal rockig, auf die Bühne zu schicken. PopCHORn ist der Chor in Dachau, der Gesang mit Tanz, Schauspiel, Kostüm und Dekoration zu einer spritzigen, kurzweiligen Show, sozusagen einem Dachauer Musical, verbindet. Nach Ausflügen ins eher Phantastische (Zeiten-Sprünge 2017 und PopCHORnical 2018) gibt es in der PopCHORn-Show 2019 Einblicke in allzu Menschliches: Liebe, Leidenschaft, Neid, Wut, Ärger und Versöhnung.

"Berta Birnbichler", die gute Seele, weiß alles über die Menschen, die tagtäglich in der PopCHORn-Allee vorbeikommen und kommentiert scharfsinnig. Schräge Köpfe wie Delilah Karuleit-Bernburg, Kreszentia Maierbach, Huusmeister Kaczmarek und einige andere sorgen für viel Unterhaltung, und der ganze Chor sorgt für noch viel mehr unterhaltsame Chormusik.

Zu sehen und hören ist die Show am Sonntag 12. Mai, um 18 Uhr und am Samstag, 18. Mai, um 19.30 Uhr im Ludwig-Thoma-Haus, Augsburger Straße 23, Dachau. Karten zu 14 Euro (Kinder sieben Euro) gibt es unter tickets@popchorn-dachau.de oder 08131 / 271 70 34 und an der Abendkasse. Weitere Infos unter www.popchorn-dachau.de.