27. Mai 2019, 21:52 Uhr Musik Schülerkonzert der Stadtkapelle

Die Stadtkapelle Dachau hat im Erchana-Saal des Ludwig-Thoma-Hauses ihr alljährliches Schülerkonzert veranstaltet. Vor vollem Saal konzertierten die Schülerinnen und Schüler von Michael Meyer, Nicola Hahn, Aleksandar Crnojevic, Rolf Klein, Gerd Peters und Jakob Ehrlich mit viel Spielfreude und Engagement solistisch, in Duo- und auch Quartettbesetzung. Einige Kandidaten standen erstmalig alleine vor so großem Publikum und meisterten ihren ersten Auftritt mit Bravour. Die Tubaschüler von Nicola Hahn bewiesen in Quartett-, Duo- und Solobesetzung, dass Tuba weit mehr ist als nur ein Begleitinstrument. Das bunt zusammengestellte Programm mit allen Blasinstrumentengruppen eines Blasorchesters, Klavier und Schlagzeug reichte von Haydn bis Gershwin und bescherte dem Publikum einen kurzweiligen Konzertabend.