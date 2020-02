Musik in der Friedenskirche

HüSCH! präsentiert traditionelle Folkmusik aus dem Herzen Deutschlands und baut mit Sensibilität, Sachverstand und virtuosem Spiel eine Brücke zwischen regionaler Tradition und weltmusikalischer Moderne. Regional sind die Quellen, die Sprache und das Instrumentarium der Thüringer Band, global ist das musikalische Selbstverständnis und die Sicht auf die eigenen Wurzeln. Eine frische Brise Authentizität und Lebendigkeit jenseits altehrwürdiger Brauchtumspflege, die die Seele einer der bezauberndsten Gegenden Deutschlands zu spiegeln vermag.

Als wahre Pioniere des Deutschfolk heben sich seit einigen Jahren die Musiker von HüSCH! deutlich hervor. Wer schon in den Hörgenuss der Band aus Thüringen gekommen ist, der kann dies sicher bestätigen, denn mit Waldzither, bekannten Liedern und einigen davon im regionalen Dialekt, haben sich die Musiker bereits über die eigene Landesgrenze einen Namen gemacht. Die Band besteht seit 2013, doch gekannt und auch schon in losen Konstellationen zusammen gespielt haben die Musiker auch schon vor der eigentlichen Gründung von HüSCH! Für das alle zwei Jahre stattfindende Thüringer Waldzithersymposium taten sich die Musiker unter der künstlerischen Leitung und seither auch Mitglied Joachim Rosenbrück zusammen, mit dem Ziel den anderen Besuchern der Veranstaltung zu zeigen, was sich alles mit der Waldzither anstellen lässt. Doch bereits im Rahmen dieser Aufführung war die Resonanz derart gut, dass die Musik weiter praktiziert und dieser Auftritt somit zur Geburtsstunde von HüSCH! wurde. Musikalischer Dreh- und Angelpunkt des bisherigen Gesamtwerkes der Vier ist und bleibt die Waldzither. Aus dieser scheinen die Musiker eine unerschöpfliche Anzahl Arrangements zu kreieren, ohne dass auch nur eines der Lieder langweilig wird oder geschweige denn, ein Satthören möglich ist.

Am Samstag, 15. Februar, tritt die Band mit ihrem Programm "Songs of Heimat" im Gemeindesaal der Dachauer Friedenskirche auf. Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 18 Euro (ermäßigt 15 Euro) bei der Naturkostinsel Dachau oder auf www.leierkasten-dachau.de.