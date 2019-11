Musik in Dachau

Die fünf Vokalapostel der HörBänd aus Hannover wortwitzen nicht nur super, sie singen auch gerne. Ganz ohne Instrumente stimmen sie mal heiter, mal nachdenklich und ersetzen oral Bigband, Orchester oder Kapelle. A-cappella eben. Wobei sich nicht nur Kenner der Szene auf ein besonderes Konzerterlebnis freuen dürfen. Das Nachholkonzert "Dümmer geht ümmer" der Hörbänd findet am Samstag, 23. November, 20 Uhr, Einlass, 19.30 Uhr, in der Friedenskirche statt. Karten für 18 und 15 Euro gibt es in der Naturkostinsel und auf der Internetseite www.leierkasten-dachau.de.