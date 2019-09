Gelegenheit zum gemeinsamen Singen gibt es am Sonntag, 22. September, von 15 bis 16 Uhr im Bezirksmuseum Dachau. Ernst Schusser und Eva Bruckner vom Volksmusikarchiv des Bezirks Oberbayern stimmen Lieder rund ums Essen an. In einigen geht es um die "Erdäpfe", sie werden - thematisch passend - in der aktuellen Ausstellung "Die Kartoffel" gesungen. Liederhefte stellt das Volksmusikarchiv bereit. Der Eintritt für die Ausstellung und die Teilnahme am offenen Singen ist frei.