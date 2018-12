12. Dezember 2018, 22:09 Uhr Musik Debüt der Petersburger Knaben

Kulturkreis Röhrmoos holt den weltberühmten Chor nach Hebertshausen

Vor zwei Jahren nahm der Kulturkreis Röhrmoos Kontakt mit der Chorleitung in Sankt Petersburg auf und wurde so der Initiator einer kleinen Tournee des Chores durch Bayern. Am Sonntag, 16. Dezember, gibt dieser außergewöhnliche Chor, der mit seinen kristallklaren Stimmen international große Konzertsälen, Kirchen und Dome füllt, sein Debüt im Dachauer Landkreis in der Pfarrkirche Allerheiliger Welterlöser in Hebertshausen.

Auf die jährlich stattfindende Konzerttournee fahren nur die 41 besten Mitglieder des Chores. Wie jedes Jahr übt der Chorleiter mit den Jungen ein komplett neues Programm ein, das aus geistlichen russischen Liedern sowie russischen Volksliedern besteht. Speziell für solche Tournee werden auch deutsche und internationale Musikwerke einstudiert.

Beginn ist um 18 Uhr, Einlass um 17.30 Uhr. Kartenpreise im Vorverkauf 14 Euro, an der Abendkasse 16 Euro. Jugendliche zahlen zehn Euro.