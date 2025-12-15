SZ: Im Winter fällt es oft auf: München hängt unter einer Nebelglocke, während in den Bergen die Sonne scheint. Warum ist das so?
WetterWarum München im Winter oft unter einer Nebeldecke liegt
Lesezeit: 3 Min.
Während am Alpenrand die Sonne scheint, hängen die Wolken manchmal zäh über der Landeshauptstadt. Wieso es hinter der Stadtgrenze oft schon aufreißt und warum sich der Nebel weiter südlich nicht hält, erklärt der Meteorologe Martin Schwienbacher.
Interview von Isabel Bernstein
