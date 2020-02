Das Kulturzentrum der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern am St.-Jakobs-Platz 18 in München zeigt am Donnerstag, 6. Februar, 19 Uhr, den Dokumentarfilm "Die vorletzte Freiheit - Landschaften des Otto Dov Kulka" mit Erinnerungen des Holocaust-Überlebenden an seine Kindheit in Auschwitz. Kulka wurde 1933 in Nový Hrozenkov in der damaligen Tschechoslowakei geboren, 1942 mit seiner Mutter nach Theresienstadt und 1943 nach Auschwitz deportiert. Er überlebt, wandert nach Israel aus und wird Historiker. Über seine persönliche Geschichte hat Kulka erst 2013 mit dem Erscheinen seines Buches "Landschaften der Metropole des Todes. Auschwitz und die Grenzen der Erinnerung und der Vorstellungskraft" gesprochen. In dem Dokumentarfilm spricht Kulka von Härte und Grausamkeit - und einer Traumlandschaft von der Unentrinnbarkeit und Entkommen andererseits. Im Inneren bleibt Kulka sein Leben lang Gefangener von Auschwitz, doch der blaue Himmel ist seine Zuflucht. Poetisch verschmelzen Worte und Bilder im Film - und zeugen so auch von der Kraft des Weiterlebens.