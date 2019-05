3. Mai 2019, 22:04 Uhr Müllentsorgung Reststoffdeponie öffnet zusätzlich

Als Service für die Bürger im Landkreis Dachau hat die Reststoffdeponie Jedenhofen zusätzlich zu der regulären Öffnungszeit, immer dienstags von 8 bis 15 Uhr, auch am Samstag, 11. Mai, von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Die weiteren Samstagsöffnungszeiten sind: Samstag, 13. Juli, und Samstag, 12. Oktober. Wie das Landratsamt in Dachau mitteilt, können an der Deponie Jedenhofen beispielsweise Glas- und Steinwolle (in speziellen KMF-Säcken verpackt), Asbestzementplatten (in Big Bags verpackt) und Teerpappe gegen Gebühr entsorgt werden. Für Informationen zu den Annahmebedingungen und zu den Gebühren steht die Abfallberatung telefonisch unter 08131/ 74 14 69 zur Verfügung.