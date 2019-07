3. Juli 2019, 21:39 Uhr Mozart Freiluft-Oper für jedermann

In Markt Indersdorf wird "Don Giovanni" im Miniaturformat aufgeführt

Die Internationale Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation lädt ein zu einer kostenlosen Opernaufführung im Freien. Die Aufführung von Mozarts "Don Giovanni" findet am Freitag, 5. Juli, um 19 Uhr im Pausenhof der Mittelschule Markt Indersdorf statt; bei schlechtem Wetter wird sie in die Aula verlegt. Der Oper im Taschenbuchformat ermöglicht es, die "große Oper" authentisch und nah im Kleinen zu erleben: Ein Streichquartett und ein Akkordeonist als Orchester und fünf Gesangssolisten bringen alle wesentlichen Arien und Ensemble-Szenen des Werks auf die Bühne; darüber hinaus erklärt die lebendige, publikumsnahe und informative Moderation von Musikdirektor Johannes Erkes (Viola), selbst renommierter Kammermusiker, die gesamte Handlung und bietet sowohl für Opernneulinge als auch für Operngeübte jeden Alters Interessantes zum Werk, den handelnden Figuren und dem Komponisten. In den Jahren 2007 bis 2018 fanden rund 325 Aufführungen des beliebten Veranstaltungsformats mit zehn bekannten Opern vor einigen Zehntausend begeisterten Zuhörern statt. Die Aufführung dauert gut eineinhalb Stunde und ist für alle kostenlos; die dafür nötigen finanziellen Mittel trägt die Stiftung sowie die Volkshochschule Indersdorfer Kulturkreis mit Unterstützung der Sparkasse Dachau. Spenden sind jedoch willkommen.

In dem psychologisch ausgefeilten Drama ist Don Giovanni einerseits der ewige Verführer, dem keine Frau widerstehen kann, andererseits der gefühllose Egoist, der sehenden Auges in sein Verderben läuft. Don Giovanni gönnt sich jede Freiheit: neuer Tag, neue Frau. Donna Elvira ist bereits Geschichte, Donna Anna überfällt er in ihrem Zimmer, Zerlina will er kurz vor ihrer Hochzeit verführen. Dabei schreckt er selbst vor "Kollateralschäden" nicht zurück - mit Hilfe seines Dieners Leporello kommt Don Giovanni jedes mal um Haaresbreite davon. Drei Frauen und zwei Männer verfolgen daraufhin diesen Mann, bis endlich eine höhere Macht für Bestrafung und Vernichtung sorgt.