27. Mai 2019, 21:52 Uhr Mozart Auszüge aus der Opernmusik

Blumes Klassische Harmoniemusik spielt Auszüge aus Mozarts Oper "Die Hochzeit des Figaro". Zu Beginn erklingen eine Bläsersinfonie von Johann Christian Bach, die Partita C-Moll von Franz Krommer und vier Sätze aus Mozarts "Gran Partita" in einer historischen Version für Bläsersextett. Das Konzert findet am Freitag, 31. Mai, um 20 Uhr in der Kulturschranne Dachau, Pfarrstraße 13, statt. Einlass ist von 19 Uhr an. Der Eintritt kostet 15 beziehungsweise zehn Euro. Karten gibt es nur an der Abendkasse.