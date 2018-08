22. August 2018, 22:04 Uhr Motorradunfall Frau nach Probefahrt schwer verletzt

Eine 27-jährige Münchnerin wollte in Schwabhausen laut Polizei eigentlich nur eine Probefahrt mit einem Motorrad machen. Kurz vor Ebenholzhausen kam die Frau jedoch am Dienstag mit dem Motorrad bei einer Linkskurve von der Arnbacher Straße ab und landete im Bankett. In der angrenzenden Wiese überschlug sie sich mit dem Motorrad und erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber sofort ins Münchner Klinikum Großhadern geflogen. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.