20. November 2018, 21:50 Uhr Motorradfahrer stürzt Autofahrer flieht von Unfallstelle

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagabend gegen 19.45 Uhr in der Cyclostraße in Markt Indersdorf einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 16-Jähriger aus Vierkirchen mit seinem Leichtkraftrad die Cyclostraße ortsauswärts. An der Einmündung zum Daxberger Weg fuhr ein Pkw aus diesem in Richtung Ortsmitte heraus, ohne auf die Vorfahrt des Kradfahrers zu achten. Der 16-Jährige bremste seine Maschine stark ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern und stürzte dabei. Er verletzte sich leicht. An seinem Motorrad entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Nach Angaben der Polizei soll der Unbekannte einen schwarzen Fiat 500 gefahren haben. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Dachau unter 08131/5610 melden.